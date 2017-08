Brand var påsat

Den brandstiftelse på Østervang i kælderen til nummer 23-25, der blev anmeldt lørdag morgen ved 6-tiden er nu påvist til at være påsat. Nordsjællands Politi oplyser, at undersøgelser har vist, at branden var påsat i brædder og aviser under nummer 23.

Beboere i bygningen var evakueret lørdag morgen i to til to og en halv time, men de fik lov til at komme tilbage til deres lejligheder ved 9-tiden. Politiet fandt efterfølgende også, at en barnevogn også var sat i brand ved nummer 45, men at den var gået ud af sig selv. Politiet har sikret sig spor fra undersøgelsen, som de vil kigge nærmere på.