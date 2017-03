Bornholmerforeningen fejrer 75-års jubilæum

Under den tyske besættelse i første halvdel af 1940-erne var det problematisk for de bornholmere, der var flyttet »over« for at finde et arbejde eller for at få en uddannelse at komme hjem til fødeøen. Afstanden til Bornholm kunne i disse mørke år synes meget stor, og derved opstod det naturlige behov for at kunne mødes og træffe ligesindede bornholmere, og måske også høre det sidste nye hjemmefra.