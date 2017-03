Nordsjællands Politi, Hillerød Kommune og byens restaurationsejere skal på et fællesmøde tale om, hvordan man laver en fælles front mod urostiftere i nattelivet. Foto: Ann-Sophie Meyer

Borgmester indkalder til fællesmøde efter flere rudeknusninger

Hillerød - 03. marts 2017 kl. 14:12 Af Camilla Bjørkman Aagaard

Hillerød Kommune inviterer nu restaurationsejerne i Hillerød og politiet til et møde for sammen at sikre, at det stadig er trygt at gå i byen i Hillerød.

Fredag morgen holdt Hillerød Kommune møde med Nordsjællands politi om de mange rudeknusninger, der har været i byen i den seneste uge. Og nu inviterer kommunen politi og alle restaurantionsejerne til et møde for sammen at lave en fælles indsats mod urostifterne.

- Vi har jo altid et godt og tæt samarbejde med politiet og restaurationsejerne. Men med særligt den sidste uges uroligheder og rudeknusninger, intensiverer vi nu arbejdet for at dæmme op for den aktuelle situation. Politiet vil være mere synligt i nattelivet, og vi vil invitere restaurationsejerne ind til et fælles samarbejde, så vi sammen kan sikre, at de enkeltpersoner, der skaber uro, simpelthen ikke får lov at være en del af nattelivet. Vi vil ikke finde os i, at en lille hård kerne af ballademagere skal forsøge at ødelægge et ellers godt og livligt natteliv i Hillerød, siger Dorte Meldgaard i en pressemeddelelse.

Formålet med mødet mellem restaurationsejerne, kommunen og Nordsjællands Politi bliver i samarbejde at finde løsningsmodeller til, hvordan Hillerød fortsat kan være tryg at færdes i, »og få sat en stopper for den utryghed, som en gruppe unger skaber via deres uacceptable adfærd«, som der står i pressemeddelelsen.

Som en konsekvens af hændelserne vil politiet være mere synlige i Hillerøds natteliv.

- Vi vil samtidig også intensivere samarbejdet med politiet og vores nabokommuner med dette aktuelle fokus. Det her er jo ikke et isoleret Hillerød-problem, og vi ser desværre nogle grupperinger, der flytter rundt, når presset bliver for stort et sted. Så vi skal sammen sikre, at de personer ikke får mulighed for at flytte sig fra kommune til kommune ved et intensiveret fokus og samarbejde. Sammen med dem, med restaurationsejer og med politiet skal vi stoppe de få, der ødelægger det for mange, siger Dorte Meldgaard.

Der bliver i de kommende dage sendt en invitation ud til restaurationsejerne om et fælles møde.

De første ruder blev smadret natten til lørdag i sidste uge, og siden er det flere gange gået ud over Café Rosen, The Old Irish Pub, Fox & Hounds og Café Hoe.