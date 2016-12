Borgmester i Hillerød Dorte Meldgaard (K) mener, at det er fordel, at Hillerød har forskellighed og kan tilbyde lidt af hvert. Foto: Kim Rasmussen

Borgmester: Forskellighed er en fordel

Hillerød - 28. december 2016 kl. 07:41 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Overordnet set mener Hillerøds borgmester, Dorte Meldgaard (K) at kommunalreformen var en god ide, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Som kommune nyder vi godt af hinanden. Byen nyder godt af, at der er den anden del. Der er flere om det hele, men også flere der bidrager. Jeg tror som kommune, at det er fordel, at vi har den forskellighed og kan tilbyde lidt af hvert. Her er land og by, stort og småt og tæt på naturen, siger Dorte Meldgaard.

Med hensyn til at føle sig som nedprioriteret lillebror i Skævinge, som lokalrådsformand Bernt Salzwedell har anført, siger borgmesteren:

- Vi prøver at behandle alle lige. Men der er forskel, der gør, at det måske ikke ser sådan ud, fordi noget er støre end noget andet.

Hun giver et eksempel med graffiti.

- Det handler om at sætte ind, hvor der er største udfordringer. Graffiti kan være slemt for dem, der bor der. Men bor man et sted i midtbyen, kan der være steder, hvor det er værre. Eftersom der er flere mennesker i midtbyen, kan der være mere af alle ting, siger Dorte Meldgaard.

Til det manglende lys på Harløsevej siger hun, at der er tale om en politisk beslutning.

- Ved cykelstier lagt i åbent land har vi ønske om ikke at have lys på. Jeg ved godt, at der ikke har været cykelsti altid. Der bør vi være bedre til at markere, at det er et politisk valg. Nogle gange kan der være forklaring på noget, som ikke er kommet videre ud, siger Dorte Meldgaard.

Når det gælder de 90 husstande, der fortsat skal separatkloakere i Skævinge, har det heller ikke noget at gøre med et lillebrorforhold.

- Det har ikke noget at gøre med, at det er andet sted end i Hillerød, Det kunne i princippet være Hillerød Øst. Man har undersøgt, hvor stort behovet er, der har Skævinge været et af de steder. Det har ikke være en prioritering af, at nu er det Skævinge igen, så behøver vi ikke bekymre os om, hvad der foregår, forsikrer borgmesteren.

Hun mener ikke, det ville være en ide at grave rørene op igen.

- Man er nået så langt i Skævinge, at vi ville skulle grave rør op og lægge andre ned igen, det, tror jeg ikke, særligt mange ville syntes, var særligt vakst. Men det er uheldigt for dem, der er fanget, men det er ikke fordi, det er Skævinge, det er fordi, det er et område udpeget med størst behov, siger hun.