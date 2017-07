Borgmester: - Der arbejdes på løsninger i Skævinge

- Far kaldte sit hjem for hovedbanegården, siger Vibeke Bruun fra Allerød, som nu sammen med sine tre søskende vil klage over manglende og utilstrækkelig pleje af deres far, der døde den 27. juni i år på Gribskov Kommunes plejecenter Toftebo i Esbønderup, skriver, Frederiksborg Amts Avis.

Dermed er sagen om en tidligere omtalt 91-årig kvinde, der døde som følge af erkendte fejl begået af plejefirmaet Attendo, ikke den eneste alvorlige sag om omsorgssvigt i Gribskov Kommunes hjemmepleje. De fire søskendes klage vedrører ikke kun Attendo, som leverer hjemmeplejen, men også Gribskov Kommune, som har ansvaret for den daglige drift af de midlertidige plejepladser på Toftebo i Esbønderup, hvor afdøde boede de sidste 27 dage af sit liv.

Afdøde er Knud Valdemar Nielsen. Han var født på Bornholm, flyttede til Sjælland som 18-årig, og har i mere end 60 år boet i nuværende Gribskov Kommune, først i Kagerup, så i Valby Huse og siden 1972 på By-Lyngen i Blistrup. I sit arbejdsliv var han arbejdsmand i land- og skovbrug og senere lagerforvalter på NAG.

- Han har altid haft hårdt fysisk arbejde. Han var altid aktiv. Han havde aldrig været syg. Han begyndte først at få hjemmehjælp, da han blev enkemand som 88-årig. Senere blev han også visiteret til personlig pleje, og det var primært den, som svigtede eller var mangelfuld, og som Vibeke Bruun i sin klage påstår er hovedårsagen til, at han alt for hurtig skulle herfra.

Noget i bleen

- Det sidste år kom jeg hos ham mindst tre gange om ugen, ikke alene for at sludre med ham, men også for at sørge for, at han fik den hjælp, han havde behov for. Det gjaldt blandt andet sådan noget elementært som hjælp til at gå på toilettet. Han sad i kørestol og var blevet visiteret til at kunne få hjælp til det to gange i døgnet. I praksis bestod hjælpen i, at man gav ham en ble på, og så kom de forbi og hev ud i bleen. Hvis der ikke var noget i den kørte de igen. Kun når jeg var der fik han hjælp til selv at komme på toilettet.

- Også den anden hjælp, han var visiteret til, var meget overfladisk. Hver dag blev han og jeg præsenteret for nye hjemmeplejere, og der var sprogvanskeligheder med de fleste. Min far talte med bornholmsk dialekt, og mange af de andre kunne kun lidt dansk og talte selv med accent. Han opgav ganske simpelt at tale med dem, og de gjorde heller ikke noget for at forstå ham. I de seks år, han modtog en form for hjælp, nåede han kun at knytte sig til en enkelt. Det var en studerende, som kom hos ham fast hver morgen gennem et par måneder. Han vidste ikke, hvem der var hans kontaktperson i Attendo, og jeg mødte hende heller aldrig. De mange mennesker, som kom ind og ud af hans hus - uden at de gav sig tid til at præsentere sig ordentligt, fik ham til at kalde sit hus for en hovedbanegård. siger Vibeke Bruun til Frederiksborg Amts Avis.

Tre infektioner

- Den 14. maj i år så han rigtig dårlig ud, da jeg kom på besøg. Han lå helt apatisk i sengen og virkede meget dehydreret. Da der kom en fra Attendo fik jeg at vide, at de ville holde ekstra øje med ham. Den næste dage blev det endnu værre, og jeg blev derfor hos ham om natten. Den 17. maj fik jeg hans læge til at komme på besøg, og han fik ham indlagt med det samme på Frederikssund Sygehus. Her blev han lagt i drop med med antibiotika med det samme, fordi det viste sig, at han gik med hele tre infektioner i kroppen.

- Han havde lungebetændelse, urinvejsinfektion og øjenbetændelse. Hans infektionstal lå over 140, og der gik fem dage, inden det begyndte at gå nedad. Jeg tænker på, hvad der ville være sket, hvis ikke jeg havde været der til at tilkalde en læge. Ingen af de ansatte i Attendo havde tænkt sig at gøre det - eller at spørge sig til råds hos en af firmaets sygeplejersker.

- Hospitalsopholdet svækkede ham meget. Da infektionstallet var nede, lød budskabet fra sygehuset, at han var for svag til at kunne klare sig i egenbolig. Derfor flyttede han den 31. maj ind i en midlertidig plejeplads på Toftebo i Esbønderup. Det var han glad for.

- Det var os pårørende, der skulle fortælle Toftebos ansatte om, hvad han plejede at få hjælp til. Efter to dage spurgte jeg derfor, om jeg kunne få et møde med Toftebos ledelse, så vi kunne snakke om hans behov. Jeg bad også hans læge om at komme, så han kunne gennemgå, hvad han skulle have af medicin. Men efter lægens besøg aflyste Toftebos det planlagte møde, fordi de mente, at det var overflødigt nu, da lægen havde været der.

Altid nye ansigter

- På Toftebo oplevede vi samme problemer som ved Attendos hjemmepleje. Den ene ansatte ved ikke hvad den anden laver, og de har hver i sær så lidt føling med, hvordan beboerne har det. Hver dag er det nye medarbejdere, som beboerne møder, siger Vibeke Bruun.

Overså store sår

- Hvor galt det kan gå, oplevede jeg en dag, hvor jeg ved ankomsten fik at vide, at min far var faldet dagen før. Jeg spurgte straks, om der var sket ham noget. »Nej, det tror vi ikke. Han klager ikke over noget.« sagde de. Da jeg kom ind til ham så jeg, at han på det ene skinne ben havde et stort blødende sår. Det havde de overset, selv om de havde været der for at vaske ham om aftenen. - - En anden gang oplevede jeg, at de havde overse et stort liggesår på hans ene balle.

Alene på stuen

- Han fik lov at være alt for meget alene på sin stue. Tit, når jeg kom, stod hans medicin og morgenmad fortsat urørt ved siden af sengen. Han kunne få lov at ligge i sengen det meste af dagen, fordi ingen ville hjælpe ham op.

- Han fik sjældent sin medicin, fordi han ikke kunne sluge piller med mindre de var knust. Det havde de fået at vide, men glemte det næsten hver dag. I de fire uger nåede han aldrig at få et rigtigt bad.

- De sidste dage er de værste. Den 25. juni, fik jeg at vide, at han havde været meget dårlig. Direkte adspurgt fik jeg det svar fra en sygeplejerske, at han sandsynligvis var terminal, det vil sige døende. Jeg spørger, om der er tilkaldt en læge, fordi det må være en læge, der skal afgøre, om en beboer er terminal eller ej. Nej, det er der ikke behov for, får jeg at vide. Det er weekend, så jeg affinder mig med det. Mandag insisterer jeg på, at de får tilkaldt en læge. Det gør de også. De kommer ind til mig og siger, at han har fået en tid hos lægen den 5. juli, men han dør samme dag.

Værdighed

- Mens han stadig lever og følger med i, hvad der sker omkring ham, står vi ved hans seng, da en af de ansatte kommer og spørger, om jeg og min søster vil være med til at vaske ham, når han er død. Jeg ved godt, at det i andre kulturer kan være normalt, at børnene er med til at gøre deres afdøde forældre klar til begravelse, men for mig er det grænseoverskridende at blive spurgt om det, mens min far kan høre det.

- Det er ikke usædvanligt at folk dør som 94-årige, men hvis det skal ske, skal det ske på en værdig måde, og når det er naturligt. Her er det vores påstand, at hvis Attendos medarbejdere i tide havde reageret på, at han var blevet syg, så ville han ikke være blevet så svækket, som han blev, da han blev kørt på sygehuset. Jeg mener også at han kunne have fået en mere værdig afslutning på livet, hvis der på Toftebo var blevet ofret mere opmærksomhed på ham, siger Vibeke Bruun til Frederiksborg Amts Avis.

Festivalstemningen mærkes flere kilometer før strandparkeringen i Tisvildeleje, som den sidste uge har været spærret af, mens den blev omdannet til festivalområde. De seneste aftener før har der også været højlydt stemning fra private havefester, hvor festivalgæsterne har varmet op til de tre dage med musik og fest. Det samme har man kunnet fornemme på idrætsforeningen i Tisvilde Hovedgade, som nu er omdannet til campingplads for frivillige, musikere og Musik i Lejets publikum.

Pladsen er delt i tre afsnit. Tættest på idrætshuset og Tisvilde Bygade bor de frivillige hjælpere. De første kom for en uge siden. Nogle bor i campingvogne. Andre har medbragt egne telte. Midt på pladsen er området »Ren & Rolig Camp«. Her står 200 telte, som festivalgæsterne har kunnet leje eller købe. Det står dem nemlig frit for, om de vil tage teltet med hjem eller om de vil lade det blive stående. De dyreste pladser i tent-houses koster 2985 kroner for to personer - inklusiv partoutbilletter til festivalen. De næst dyreste - i almindelige telte - koster 2085 inklusiv billetter for to. De billigste koster 695, men det er uden billetter til festivalen. De blev alle udsolgt få dage efter, at salget blev indledt 22. december sidste år. Erfaringerne fra de tidligere år er, at næsten ingen tager teltene med hjem, så de kan genbruges næste år. Den sidste tredjedel af idrætspladsen er forbeholdt musikerne og deres hjælpere. I alt vil hele idrætspladsen de næste par dage være beboet af omkring 1000 mennesker.

Blandt de personer, der har boet på pladsen hele ugen er tømrer og bygningskonstruktør Matti Nørgaard fra København. Han tilhører den hårde kerne af frivillige - dem som er aktive hele året.

- Inden jeg kom til Tisvilde har jeg deltaget i koordinerings-arbejdet og planlægningen af alt det praktiske med opbygning af barer og tribuner m.v. Det er også det, jeg har stået for den sidste uge ude på pladsen, og skal gøre, når vi piller det ned efter festivalen. Men nu vil jeg glæde mig over, at jeg kan gå til festival uden at tænke på at lave noget, siger han.

Cykler

Også ved Godhavn Station er kunne festivalen mærkes, inden den begyndte. Her er der nemlig etableret cykeludlejning. Denne opgave har festivalen i lighed med de to foregående år udliciteret til firmaet Copenhagen Bikes.

- Vi har indgået aftalen, fordi festivalens ledelse opfordrer spå mange som muligt til at bruge cykel til og fra festivalpladsen. Vi har taget 500 cykler med. Inden festivalen åbnede, havde 120 booket en cykel, men vi får garanteret brug for alle cykler - og kan få hentet flere , hvis der er behov for det, siger den ene af firmaets indehavere Glenn Kaiser torsdag formiddag.

Prisen for leje af en cykel er 250 kroner for første dag og 50 kroner for hver af de følgende dage.

Cykeludlejningen er placeret tæt på såvel Godhavn Station som idrætspladsen på Godhavnsvej, som er omdannet til parkeringsplads, samt endestationen for de busser, der kører i pendulfart mellem Godhavn Station og festivalområdet.

- keef.

- Jeg var på en legetøjmesse i Indianapolis sidste år, og der fandt jeg en elastik på gulvet. Jeg samlede den op og tænkte, »hvad kan jeg finde på med den«, og så var idéen til spillet født.

Sådan forklarer 42-årige Mikkel Bertelsen om sit og kompagnonen Thomas Toftemann Thomsens nye spil »Wikkel«, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Mikkel Bertelsen står også bag brætspillet Klask, som allerede har gået sin sejrsgang over store dele af verden, og nu håber han og Thomas Toftemann Thomsen, at Wikkel kan opnå lignende succes.

- Det er da vores drøm, at det vil gå lige så godt som med Klask. Man kan sammenligne det lidt med »Fidget Spinners« (en stor dille blandt børn pt, red.), men vi mener, at potentialet med Wikkel er større, siger Thomas Toftemann Thomsen.

Styrken ved Wikkel skal ifølge opfinderne blandt andet findes i spillets simple anatomi.

Det består af et elastikarmbånd og et emblem, eller en plastikbrik, om man vil. To spillere lader armbåndet hænge fra håndledet, og så gælder det om hurtigst muligt at få viklet armbåndet rundt om håndleddet to gange uden hjælpemidler.

På nuværende tidspunkt kan spillet købes for 99 kroner via spillets hjemmeside, men selv om spillet endnu ikke har fået sin ilddåb i butikkerne, har interessen for det allerede været stor.

- Vi har en række investorer, der har investeret for knap en halv million kroner, siger Mikkel Bertelsen.

Efter sommerferien vil han og Thomas Toftemann Thomsen være klar med de første 10.000 eksemplarer af spillet, som de håber på kommer til at gå som varmt brød.

- Selvfølgelig er man bange for at skrue forventninger for højt op, men vi tør godt drømme stort, siger Thomas Toftemann Thomsen.

Vil man vide mere om spillet eller se en video af, hvordan man spiller det, kan man besøge hjemmesiden www.wikkel.me eller søge på Wikkel på Facebook.

Onsdag aften ved 19-tiden mødte politiet talstærkt frem ved Nivå Center. Ifølge en kilde blev flere unge mænd gennet væk af politiet, der udstyret med skudsikre veste mødte frem i tre køretøjer.

Ifølge vagtchefen hos Nordsjællands Politi var en flok utilpassede unge målet for indsatsen ved Nivå Centere. Bilen, som ses på billede, sørgede politiet for at blive afleveret til den rette ejer.

