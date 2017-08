Med aftalen mellem V, DF og NB har Klaus Markussen det nu sort på hvidt, at han skal være borgmester, hvis de tre partier kan sikre sig flertallet ved kommunalvalget. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Borgerlige vil have mere åbenhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgerlige vil have mere åbenhed

Hillerød - 29. august 2017 kl. 06:36 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som ventet indgår Venstre, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti nu valgforbund frem mod kommunalvalget 21. november.

Samtidig har valgforbundet valgt at offentliggøre aftalens tekst, og de opfordrer også andre valgforbund til at vise deres aftaler frem.

- Jeg går meget op i at der skal være åbenhed omkring lokalpolitik. Når jeg ser på den her byrådsperiode, synes jeg, at der har været for meget hemmelighedskræmmeri og hemmelige aftaler, som kommer for dagens lys midt i en byrådsperiode, siger Klaus Markussen (V), til Frederiksborg Amts Avis.

- Vi laver et valgforbund, som ikke bare handler om bogstavleg og poster, men som handler om, hvad det er for en politik, man som borger kan forvente i vores kommune, hvis vi får mulighed for at sætte os i spidsen for et samarbejde. Det er åbenhed om, hvem der står i spidsen for samarbejdet, og åbenhed om nogle overordnede pejlemærker. Vi synes, det er helt naturligt, at vi får et kommunalvalg, hvor man ved, hvad det er for bindinger forskellige partier laver på hinanden, så når man som vælger skal sætte sit kryds, så er der en ordentlig forbrugervejledning med, siger han.

I aftalen fastslås blandt andet, at det parti i valgforbundet, der får flest mandater ved valget, skal have borgmesterposten. Desuden fastlægger den en række såkaldte politiske pejlemærker, som de tre partier er enige om at arbejde efter.

Mette Thiesen (NB) siger til Frederiksborg Amts Avis, at hun et utrolig glad for at være med i valgforbundet.

- Vi vil gerne sikre, at en stemme på Nye Borgerlige er en stemme på et borgerligt Hillerød, og vi vil sikre, at der ikke er borgerlige stemmer, der går spildt. Derfor har vi indgået dette samarbejde, siger hun.

Formand for Venstre, Jakob Truelsen, glæder sig over aftalen med DF og NB.

- Vi er stolte af den her aftale, fordi den peger frem. Vi har et klart mål. Vi skal have en situation, hvor vi fører blå politik i en blå kommune. Og vil man have det, skal man stemme på os. Vi giver fuldstændig transparens i det valg, der kommer, siger Jakob Truelsen og fortsætter:

- Nu har vi i fire år haft en situation, hvor der ikke har været et velfungerende bredt samarbejde i byrådet, fordi nogle ting har været låst fast i en konstitueringsaftale. Jeg synes, det er vildt ærgerligt, at en konstitueringsaftale, som ingen kender, har låst os for at lave et bredt samarbejde, siger han.

- Jeg kan acceptere, at Dorte Meldgaard gjorde sig til borgmester ved et stykke politisk arbejde på valgnatten. Men jeg kan ikke acceptere, at der ikke kommer nogle politiske resultater. Den politiske pris, hun har betalt har været så stor, at hun har været låst på sin politik. Det er ærgerligt, at man pantsætter sit mandat, siger han.

Mette Thiesen (NB), som indtil for få måneder siden var medlem af konservative, ser frem til et samarbejde uden hemmelige aftaler.

- Vi har ikke noget skjult. Der er ingen hemmelige aftaler eller hemmelige dokumenter, som man bagefter kan bruge. Vi vil rigtig gerne have åbenhed om den aftale, vi har lavet, og hvad vi er blevet enige om, i blå blok, siger hun.

Det lykkedes mandag ikke at få fat i valgforbundets tredje partis spidskandidat, Peter Lennø fra Dansk Folkeparti. Han udtaler i en pressemeddelelse:

- Dansk Folkeparti er traditionen tro gået i valgforbund med Venstre. Og som noget nyt, er også Ny Borgerlige med i et blåt valgforbund. Dansk Folkeparti ser frem til et frugtbart samarbejde, som skal munde ud i en borgerlig borgmester.