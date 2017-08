Send til din ven. X Artiklen: Borgerlig alliance i Hillerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgerlig alliance i Hillerød

Hillerød - 28. august 2017 kl. 11:45 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har indgået aftale om valgforbund til kommunalvalget i november. Det skriver valgforbundet i en pressemeddelelse.

Med aftalen ønsker partierne at samle sig om en politisk dagsorden, der skal føre til at Klaus Markussen bliver ny borgmester i Hillerød. Det gøres bedst ved at samle alle borgerlige partier i det samme valgforbund. Lige nu er der tre partier i valgforbundet, men alle, der kan tilslutte sig det politiske projekt, som beskrives, er velkomne i valgforbundet, skriver partierne.

Med valgforbundsaftalen erklærer de tre partier, at de vil arbejde målrettet for at sikre et borgerligt bystyre efter kommunalvalget og at det parti i valgforbundet som opnår flest mandater skal besætte borgmesterposten.

Partierne har valgt at lægge valgforbundsaftalen frem i sin helhed, så det er klart for alle, hvad partierne vil arbejde for.

Partierne opfordrer samtidig de øvrige partier til at gøre det samme, så der er fuld gennemsigtighed og så borgerne kan se, hvilken politik man får ved at stemme på de opstillede partier.

De fire grundpiller i vores politiske dagsorden, er at sætte borgerne i centrum, at der gennemføres reformer af den måde der arbejde på i Hillerød kommune, en tydeligere politisk ledelse med fokus på klare prioriteringer og fokus på en mere aktiv og sammenhængende erhvervspolitik, fordi det er nøglen til at skabe flere lokale jobs og overskud til investeringer i den kommunal velfærd såsom bedre skoler, bedre ældrepleje og nødvendige trafikinvesteringer

Om aftalen siger Venstres borgmester kandidat Klaus Markussen:

- Jeg er meget glad for at vi har indgået aftalen. Ikke mindst fordi vi også har bundet den op på en række politiske pejlemærker som rækker videre end bare til valgdagen. Vi har en positiv dagsorden for Hillerød Kommune som vi gerne vil samarbejde med de andre partier i byrådet om at gøre til virkelighed.

Om valgforbundet siger Dansk Folkepartis Peter Lennø:

- Dansk Folkeparti er traditionen tro, gået i valgforbund med Venstre. Og som noget nyt, er også Ny Borgerlige med i et blåt valgforbund. Dansk Folkeparti ser frem til et frugtbart samarbejde, som skal munde ud i en borgerlig borgmester.

Om valgforbundet siger Nye Borgerliges Mette Thiesen:

- Vi er utrolig glade for at stå samlet i et valgforbund med de øvrige borgerlige partier. På den måde sikrer vi, at alle der stemmer på Nye Borgerlige, får mest muligt ud af deres stemme, da partier udenfor valgforbund ofte vil resultere i stemmespild. Hvis man ønsker en borgerlig borgmester i Hillerød Kommune, er det derfor vigtigt at sætte sit kryds ved et af partierne i det blå valgforbund. Jeg glæder mig til samarbejdet og til en borgerlig borgmester efter næste valg.