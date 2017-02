Se billedserie Der var ikke mange borgere til dialogmødet, men dem, der var, stillede gode spørgsmål. Foto: Tore G. C. Rich

Borgere vil afværge kommunal handelskrig i støbeskeen

Hillerød - 28. februar 2017

Ved et dialogmøde i aftes spurgte borgere til, om man ikke kunne koordinere planlægningen af store butikker i Nordsjælland, så det ikke bliver en kamp mellem kommunerne, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I starten af februar blev handelslivet hørt, og i aftes var det så resten af Hillerøds borgeres tur til at blive inviteret til et dialogmøde på rådhuset om fremtidens detailhandel. Kommunen ønsker nemlig at udnytte de muligheder for store butikker, en ny planlov forventes at give. Godt 30 personer dukkede op, men fratrækker man byrådsmedlemmer, forvaltning og repræsentanter fra handelslivet, der også dukkede op på det første møde, deltog en omkring 10 borgere i aftes.

Den nuværende planlov sætter en grænse på 2000 m2 for udvalgsvarebutikker i byer som Hillerød, men den grænse ser ud til at forsvinde i den nye planlov. Efterfølgende kan et nyt landsplandirektiv give mulighed for såkaldte aflastningsområder, hvor man kan placere store butikker, der ikke passer ind i bymidten. Hillerød Kommune ønsker at udnytte disse muligheder dels ved at etablere flere store butikker i bymidten og udvide bymidteområdet i Industrivænget, og dels ved at etablere et aflastningscenter i området ved Bauhaus.

Dog vil andre kommuner i Nordsjælland også få udvidet muligheder, og i dette spil ved Hillerød endnu ikke, hvad de har af planer, eller siger til Hillerøds planer. Og det gik det første spørgsmål på.

- Hvad siger konkurrenterne? Vi mangler et amt, som svæver over vandene og uddeler goder ligeligt. Planloven er en åbning for junglelov kommunerne imellem: Hvem kommer først? Der kan være behov for at koordinere kommunerne imellem, så der ikke sker fejlplanlægning med noget, som er tænkt stort, men ender med tomme butikker og ruiner, indvendte en mand ved navn Flemming Thornæs, og opfordrede byrådet til at tage dialogen med andre kommuner op.

Det reagerede formand for Miljø- og Teknikudvalget, Tue Tortzen (Fælleslisten) på:

- Det, der kan ske, er, at hver kommune laver sit, sagde han, men indvendte:

- Vi ligger i midten af Nordsjælland. Kommer der en Ikea, lægger den sig her. Det er naturligt at sørge for, at kommer der store butikker, så lægger de sig her. For vi ligger i midten.

Peter Jørgensen fra Ålholmparken var inde på samme spor.

- Det er kedeligt at læse i avisen, at I helst vil stjæle kunder fra andre kommuner. Fredensborg er ved at dø, sagde han og anbefalede, at man fordeler butikkerne rundt om i Nordsjælland.

Til det svarede borgmester Dorte Meldgaard (K):

- Min vision er ikke at stjæle kunder andre steder fra. Men vi har en målsætning om at være Nordsjællands handelscentrum.

Jørgen Nielsen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød, indskød:

- Nej, din intention er ikke at stjæle andre kunder, men det bliver konsekvensen.