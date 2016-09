Se billedserie Kombineret eid- og 40-års jubilæumsfest i Kongevænget 1, Hillerød. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Bolig-jubilæum og eid i fælles fest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bolig-jubilæum og eid i fælles fest

Hillerød - 19. september 2016 kl. 05:57 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 100 børn og voksne er opslugt af klovnene fra Cirkus 3's tosserier. De gør det godt, og børnene, de mindste siddende på græsset forrest, griner igen og igen. Før da konkurrerede de i dåsekast, og efter kage er der hoppeborg, ansigtsmaling og minigolf.

Festen foregik denne lørdag ved fælleshuset Brohuset i det almennyttige boligbyggeri Kongevænget i Hillerød Øst. Og hele to fejringer var på programmet: 40-års jubilæum for Kongevænget 1 og den muslimske eidfest. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det er tredje år i træk, at man i Brohuset fejrer eid. Men som noget særligt valgte man i år at slå festen sammen med 40-års jubilæet for de almennyttige boliger i Kongevænget 1.

Og spørger man folk, der er med til at arrangere tingene herude, er netop det at man kan sammenblande to så forskellige fester et eksempel på de mange gode historier herude.

- Det giver ikke meget mening efterhånden at snakke integration, siger formand for Kongevænget 1, Lars Pedersen, der også er formand for Hillerøds Almennyttige Boligselskab.

Han peger på, at godt nok er her unge mænd, forskelligheder, og forskellige behov. Men:

- De har job, børnene går i børnehave. De er muslimer. Nogle er kristne. Nogle har andre måder at gøre tingene på. Det er ikke et problem. Det er et godt tegn, at det giver ingen problemer at koble jubilæum samme med eidfest, siger Lars Pedersen.

Han oplyser, at omkring halvdelen af de 1650 mennesker, der bor her, er af anden etnisk oprindelse en dansk. Denne lørdag eftermiddag er der overvægt af folk med anden etnisk oprindelse, men også mange med dansk baggrund.

- Vi laver noget for børnene om dagen. Det er med til at trække forældrene med ud. Vi bruger børnene til at bringe folk sammen, forklarer han.

Når aktiviteterne er forbi tændes der op i grillene og der er fællesspisning.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag.