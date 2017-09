Boldstævne i rusk og regn

- For to år siden var der 15 hold med, sidste år var der 22 og i år er der 26, så det er vi godt tilfredse med, siger stævneleder Henrik Lund fra Firmaidræt Hillerød. Det var fjerde gang, at han var med til at arrangere og afvikle turneringen.

- Vi plejer at holde stævnet på FIFs baner og dermed også tæt på firmaidrættens klubhus, men vi fik at vide, at banerne simpelthen var for våde, og med udsigten til en ny omgang regn onsdag måtte vi igang med at flytte. Ikke mindst Johnny Ptak her på Hillerød Stadion har gjort en stor indsats for at det skulle lykkes på så kort tid, fortæller Henrik Lund.