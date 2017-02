Se billedserie Foto: Allan Nørregaard

Børnene boltrer sig i sneen

Hillerød - 14. februar 2017 kl. 05:52 Af Camilla Fræhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved en bålplads midt i skoven sidder to børn i deres flyverdragter på hver deres træstub med en pølse i den ene hånd og et brød i den anden. Solen skinner og humøret er højt. Det er frokosttid, og farfar holder bålet i gang, mens farmor finder maden frem. De varmer pølser og brød på en pind, mens børnene nyder et velfortjent hvil efter dagens konkurrencer på Eghjorten. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

For første gang åbner Eghjorten op for et minivinter-OL arrangement. Det er Elin Dannerbo, som står bag ideen og udførelsen af arrangementet. Hun er natur- og friluftsformidler på Skovskolen, og hun er samtidig tovholder på arrangementet. Elin Dannerbo er til at finde i skoven frem til og med torsdag. Hver dag er der åbent kl. 10-13.

Det er første gang, at arrangementet afvikles, og Elin Dannerbo ser det gerne udvikle sig til en årlig begivenhed for børnene, så de kan komme udendørs og opleve den frie natur og få noget motion og en oplevelse.

Malik på otte år fra Gilleleje er særligt vild med disciplinen bueskydning, som indgår i skiskydning.

- Jeg har prøvet det før. Man kan få lov til at skyde og se, om man kan ramme. Det er meget sjovt, fortæller Malik med røde kinder og et stort smil på læben. Han har taget sin mor og storebror Noah på 10 år med, og de er i gang med at lave varm kakao over bålet.

I medaljeværkstedet har børnene mulighed for at designe deres egne medaljer. Der er sat værktøj frem, så børnene ud fra deres egen fantasi kan dekorere og designe deres helt egen og personlige medalje.

Den mulighed har Markus på ni år fra Hillerød benyttet sig af sammen med sin morfar Carsten. De har været igennem alle disciplinerne både skiskydning, slalom, curling, skøjteløb, ishockey og snowboarding, og det kræver selvfølgelig en medalje, når man vinder.