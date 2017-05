Bil med tre børn slog kolbøtter på motorvej

Uheldet skete, da kvinden, som er fra Frederiksværk, kom kørende i nordlig retning og mistede herredømmet over bilen, oplyser Nordsjællands Politi. Det bevirkede, at bilen røg ud i grøften, hvor den rullede en eller to gange rundt for til sidst at lande på hjulene igen.