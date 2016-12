De borgere, der ikke kan bruge en computer, vil ikke længere kunne få læst blandt andet Frederiksborg Amts Avis op på en cd. Det drejer sig om omkring 35 borgere, især ældre, der er blevet blinde i en sen alder. Foto: Camilla Bjørkman Aagaard

Bibliotekets lydavis spares væk

Hillerød - 27. december 2016 kl. 03:50 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Bibliotek skal i forbindelse med budget 2017-20 spare 380.000 kroner, og et enigt byråd godkendte i sidste uge, at Lydavisen nedlægges, samt at der spares 150.000 kroner på administration, materialer, inventar og uddannelse.

Lydavisen har pt. 62 abonnenter, der ugentligt får tilsendt en cd med nyheder fra Frederiksborg Amts Avis og Hillerød Posten.

I forbindelse med den nye postlov modtager lydavisabonnenterne først avisen en uge efter Hillerød Postens udgivelse, og derfor er en del af stoffet forældet, når lydavisen kommer frem. Brugere af Nota har mulighed for at downloade aviser på computer, men her er der udelukkende tale om landsdækkende aviser, og nogle af dem skal der betales for. De borgere, der er vant til at bruge computer, vil også med taleprogrammer kunne få læst op af for eksempel Hillerød Postens og Frederiksborg Amts Avis' hjemmesider.

Nedlæggelsen af lydavisen betyder, at de borgere, der ikke kan bruge en computer, især ældre, der er blevet blinde i en sen alder, vil miste informationen om de lokale nyheder. Hillerød Bibliotekerne skønner, at det drejer sig om cirka 35 borgere.

Hillerød Ældreråd bakker op om de foreslåede spareforslag, mens Hillerød Handicapråd i et høringssvar protesterer voldsomt over nedlæggelsen af lydavisen og mener, at det strider imod FNs handicapkonvention.

Da formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Peter Bisgaard (S) fremlagde sagen på byrådsmødet, sagde han, at kommunens jurister har set på sagen, og kommunen gør ikke noget ulovligt. Han tilføjede:

- Det er beklageligt, at vi er nødsaget til at lade det gå ud over 35 borgere, men andre løsninger havde fået endnu større konsekvenser for borgerne. Jeg håber og tror dog på, at teknologien går så stærk at vi inden længe kan finde en løsning, der også er økonomisk forsvarlig, så der kommer friske nyheder.