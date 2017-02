Se billedserie Iben Devantie hjælper med at lægge en sidste hånd på kagen.

Send til din ven. X Artiklen: Biblioteket gik helt i kage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biblioteket gik helt i kage

Hillerød - 14. februar 2017 kl. 15:56 Af Camilla Fræhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I midtergangen på Hillerød bibliotek sidder en masse børn kredset om det samme bord. De er dybt koncentreret, for de er i gang med at pynte og dekorere deres helt egen og personlige kage sammen med Iben Devantie. Der serveres kaffe for forældre og bedsteforældre, mens de observerer børnenes kreative udfoldelser. Blandt de mange børn sidder Mia på ni år og Sara på 11 år, som netop har færdiggjort deres kage, og som nu er på vej over til et af de andre kreative borde for at lave en collage til deres forældre, som har bryllupsdag. De har i dagens anledning taget deres mormor Gerda på 74 år med.

Et særligt åbningsarrangement åbnede i går dørene op for Hillerød bibliotekts nye aktivitetsrum, nemlig børneværkstedet. Hillerød bibliotek tilbyder nu fast kreative aktiviteter for børn i alderen 3-12 år. Aktiviteterne kommer til at tage udgangspunkt i et tema på biblioteket i perioder af ca. en måneds varighed. På udvalgte dage vil børnene have mulighed for at skabe deres egen animationsfilm.

I denne periode har værkstedet været inspireret af Malte Fiskers udstilling i Vandrehallen. Hillerød bibliotek kan som noget nyt tilbyde muligheden for at skabe små film af to til tre minutters varighed, som vil blive udgivet på bibliotekets hjemmeside og på Facebook. De mindste har muligheden for at bygge store og små former med magnetklodser og få dem udstillet og foreviget.

I anledningen af gårsdagens åbningsarrangement blev Iben Devantie, som også er kendt fra Den Store Bagedyst, inviteret til at komme og vise, hvordan man kan putte noget form og farve på sin kage. Iben Devantie er selv fra Hillerød, og arbejder til dagligt som frisør i sin egen salon, som i oktober 2016 havde eksisteret i 10 år. Hun havde i dagens anledning sikret sig fri, så hun kunne hjælpe børnene med deres dekorationer.

- Jeg kan godt lide ideen omkring arrangementet, og jeg er overrasket over, hvordan børnene selv går til den, fortæller Iben.

Iben Devantie har selv en dreng på toogethalvt, som er med i køkkenet derhjemme, når der bages. Hun fortrækker selv jordbærkage, selvom børnenes kreative dekorationer så indbydende og fristende ud.

Ruth Vrist Langer er bibliotekar på børnebiblioteket. Hun er positivt overrasket over arrangementets udformelse.

- Det har oversteget mine forventninger. Vi havde håbet på, at der ville komme omkring 20-30 børn, men der har været langt over 60, så vi har været nødt til at sætte ekstra borde og stole frem.

Der er i dagens anledning blevet bestilt fire store bradepander med kage. Her kan børnene selv bruge de små forme til at prikke et stykke kage ud, som de så kan dekorere.

Børneværkstedet vil være åbent i bibliotekets bemandede åbningstider, som du kan finde mere om på deres hjemmeside.