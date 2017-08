Parret er gået efter en omgængelig race, og tyrekalvene i stalden vil rigtig gerne nusse.

Besøgsgård opgiver malkekøer

Hillerød - 14. august 2017 kl. 14:12 Af Janne Mulvad

Freerselv Kotel har opgivet at producere mælk, og har solgt malkekøerne fra. I stedet vil parret bag kotellet, Erik Gert Christoffersen Jensen og Inge Christoffersen Holding, opdrætte kødkvæg.

Efter 34 år med malkekvæg på gården lagde parret om til produktion af kødkvæg 1. august. Det sker efter en længere periode, hvor de to har overvejet, hvad fremtiden skulle bringe.

- Man får det samme for et kilo mælk i dag, som da jeg startede. Da jeg startede var der cirka 33.000 mælkeproducenter i Danmark. I dag er der cirka 3000, siger Erik Gert Christoffersen Jensen og fortsætter:

- Jeg er produkt af den udvikling, der har været i landbruget. Jeg startede med 40 malkekøer, og cirka hver tiende år fordoblede jeg antallet for at kunne følge med og have en god indtjening.

Omkring nytår begyndte mælkeprisen at stige, og tvivlen meldte sig. Måske skulle de holde fast i malkekøerne? Men så steg prisen på avlsdyr, og dermed muligheden for at få en god gevinst på at sælge besætningen.

Og så traf de beslutningen.

- Som landmand er jeg påvirket af det udskilningsløb, der har været af kolleger, der må sige farvel til branchen på grund af økonomi. Der er flere, som jeg kender, der er stoppet, men som nok havde regnet med at fortsætte i 10 eller 20 år mere. Men for vores vedkommende har det været et aktivt valg, siger Erik.

Parrets planer er at sælge kødet i egen gårdbutik, som er ved at blive indrettet i den tidligere kalvestald. Inge skal snart på kursus i at drive gårdbutik og har planer om at samarbejde med andre lokale producenter om at sælge måltidskasser med opskrifter. Den store drøm er at supplere gårdbutikken med en café og forbedrede faciliteter til de daglige gårdbesøg, hvor skoleklasser besøger gården for at lære om landbrug.

Med kødkvæg i stedet for malkekvæg er hverdagen en helt anden for parret på Freerslev Kotel.

- Nu har vi cirka 200 dyr, der skal fodres og passes hver dag. Men før, havde vi hver dag 30 timers arbejde, der skulle udføres. Nu tager det cirka to timer at fodre og passe kødkvægene, siger Erik og fortsætter:

- At have malkekøer er som at være elitesportsudøver. Alt skal spille. Alt skal være i orden. Men det her er som at være på udflugt med pensionistklubben.