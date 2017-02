To mænd blev fredag stoppet af politiet, i færd med at køre spirituskørsel.

Beruset bilist havde heller ikke kørekort

En 47-årig lokal mand blev onsdag klokken halv tre om eftermiddagen stoppet af politiet, da han kom kørende ad Frejasvej i Hillerød. Manden kom kørende i en varebil, selvom hans promille var over den tilladte grænse. Manden blev derfor anholdt og taget med for at få taget en blodprøve. Her kom det frem, at den 47-årige mand desuden ikke havde kørekort. Han kan som minimum se frem til en bøde, afhængig af hvad hans promille måles til at være.