Én for alle og alle for én. Otte lokale arrangører står for årets Hillerød Musik og Teaterfestival. Foto: Allan Nørregaard

Belli og Whitney giver november kulør

Festivalen har ikke noget tema, men satser på at vise mangfoldigheden i det lokale kulturliv. Carsten Larsen fra FrederiksborgCentret er glad for samarbejdet omkring festivalen og siger, at den bringer det bedste frem i arrangørerne:

- Man bliver bevidst om at gøre det så godt som muligt, når man er forpligtet overfor de andre. Vi har nogle deadlines, der skal overholdes, vi har fælles markedsføring, som skaber større synlighed, og i det hele taget er vi blevet bedre til at samarbejde på tværs - til gavn for alle, siger han.

Han suppleres af Knud Ebbesen fra Nødebo Kro, der er glad for at alle arrangører mødes to gange om året for at evaluere og udvikle ideér, og de to unge fra Klaverfabrikken, Johannes Jacobsen og Mathis Pedersen ser samarbejdet omkring festivalen som en stor mulighed for at skabe en fælles musikbevidsthed i Hillerød.