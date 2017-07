Der er forslag om at spare på serviceniveauet på plejecentrene, men seniorudvalget er bekymret over forringelserne og anbefaler ikke besparelserne. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Bekymring over besparelser på plejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bekymring over besparelser på plejehjem

Hillerød - 21. juli 2017 kl. 10:01 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Igen i år er der lagt op til besparelser på ældreområdet, og det bekymrer udvalgsformand Bente Claudi (K) og resten af Seniorudvalget.

Alle politiske udvalg i Hillerød Kommune har i forbindelse med budgetforhandlingerne skulle finde besparelser på 1,5 procent. På ældreområdet betyder det, at der skal spares 5,2 millioner kroner.

De politiske rammer for budgetforhandlingerne kendes endnu ikke, da konsekvenserne af kommuneaftalen for Hillerød endnu ikke er færdigudregnet. Men generelt er det gået hårdt ud over de ældre de seneste år med mange besparelser, mener formanden for Seniorudvalget, Bente Claudi (K):

- Vi er gået hårdt til den de sidste år. Vi har en stigende ældrebefolkning, og mange af dem er demente. Vi skal have boliger, men vi skal også sørge for de pårørende. Det koster penge. Der skal foregå noget både på plejecentrene og gode forebyggende tiltag. Vi kan ikke forebygge demens, men vi kan gøre det mere eller mindre tåleligt at være dement, siger Bente Claudi.

Fraråder besparelser

Blandt spareforslagene til årets budgetforhandlinger er blandt andet en reduktion af tildelingen til demenspladser på plejecentrene, som kan spare kommunen for 2.350.000 kroner hvert år de kommende fire år. En afskaffelse af klippekortsordningen for hjemmeboende vil betyde en besparelse på 389.000 kroner om året fra 2018-2021. Herudover er der forslag om at reducere serviceniveauet på plejecentrene med hvad der svarer til fem stillinger i 2018 for de seks plejecentre samlet.

I Seniorudvalget er politikerne bekymret over de mange besparelser på plejecentrene. I en kommentar til forvaltningens forslag til besparelser skriver udvalget:

»Seniorudvalget er bekymret over de samlede besparelser på plejecentrene. Med Ældreanalysen blev der foreslået effektiviseringer på plejecentrene, der alle er vedtaget. Desuden blev det i analysen foreslået, at der kunne reduceres på serviceniveauet. Med de foreslåede besparelser vil serviceniveauet i 2018 og 2019 bliver reduceret med cirka to millioner kroner mere end foreslået i Ældreanalysen, mens reduktionen i de følgende år er på niveau med analysens forslag. Seniorudvalget vil derfor ikke anbefale de foreslåede besparelser på plejecentrene.«

I Ældreanalysen fra 2015 vurderede BDO, der stod for analysen, at serviceniveauet på plejecentrene i Hillerød kommune var højt.

Livsindhold er vigtigt

Men ifølge Bente Claudi er det vigtigt ikke blot at kigge på tallene.

- Vi snakker ikke om, hvad livet er for de mennesker. Hvis man bor på plejecentrene, skal man så bare bo inde på værelset, eller skal der foregå nogle aktiviteter? Det skal der selvfølgelig. Der skal være aktiviteter og noget at se frem til. Vi skal også se på, hvad vi kan gøre for at motivere de pårørende til at deltage i livet på plejecentrene, hvis man kan, siger Bente Claudi.

Derfor håber hun, at en reduktion af serviceniveauet på plejecentrene kan undgås. Det kan tildelingen til demenspladser nok ikke, mener hun:

- Tildelingen til demenspladser er nok en af dem, som vi bliver nødt til at tage. En af begrundelserne har været, at der er så mange, der efterhånden er demente - også på de almindelige plejecentre. Vi har medarbejdere, der er uddannet til det, og flere og flere har været på kursus i at håndtere demente, siger hun.

Også klippekortsordningen risikerer at må lade livet. Pengene hertil er de seneste år kommet fra staten og det kommunale bloktilskud, men støtten er nu ifølge Bente Claudi ophørt. På sidste års budget blev der afsat penge til at føre klippekortsordningen videre, men forvaltningen foreslår, at budgettet fjernes, da anvendelsen af midlerne har været begrænset de sidste to år.