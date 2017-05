Befrielsesfestlighed i dag for 72 år siden

Han oplyser, at i en række år fungerede FDF Hillerøds orkester som byens byorkester. Store V-er var placeret på Rådhuset, og Dannebrog vajede både fra byens store flagstang og FDF's fane. Lige foran rådhuset kan fra venstre skimtes Trikoloren, Union Jack og Stars and Stripes.

De to personer i mørkere uniformer på fløjene af orkesteret, Gunner Larsen (tv.) og Helge Jørgensen (th.) var førere i FDF, men bar den dag ikke den grå forbundsdragt. Begge har gevær over skulderen og Helge Jørgensen, der var orkesterets leder og dirigent, bærer frihedskæmperarmbind. De var med i modstandsbevægelsen og bar CB-uniformer, som antagelig var organiseret for at sikre, at nogle straks ved befrielsen kunne træde frem og være med til at sikre ro og orden. Mændene med stålhjelme til højre i fotoet må være en del af Kulsvierbataljonen, der blev synlig umiddelbart efter befrielsen.