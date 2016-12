Send til din ven. X Artiklen: Beboere kræver cykelsti efter dødsulykke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beboere kræver cykelsti efter dødsulykke

Hillerød - 30. december 2016 kl. 11:54 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at en 62-årig cyklist har mistet livet i en trafikulykke på Holmegårdsvej fredag, påpeger flere af vejens beboere, at de vil have en cykelsti.

For på under to år er to cyklister kommet slemt til skade på Holmegårdsvej. Den ene så slemt, at han døde af sine kvæstelser. I juni sidste år blev en 85-årig kvindelig cyklist påkørt, og i weekenden mistede en 62-årig mandlig cyklist livet. Begge ulykker skete, fordi cyklisterne af uvisse årsager svingede for langt ud på kørebanen. Nu håber flere beboere på Holmegårdsvej, at kommunen giver dem den cykelsti, de har ønsket sig i flere år.

En af de beboere på Holmegårdsvej, der er temmelig rystet over det, der er sket, er 64-årige Mik Breuning, som bor lige overfor ulykkesstedet.

- Jeg har boet her i 30 år, og i de 30 år har der været tale om, at der skal være en cykelsti, og kommunen bliver ved med at nøle med det. Jeg bor lige overfor ulykkesstedet, og min hustru så ikke ulykken, men hun så ambulancen, siger Mik Breuning.

Da Mik Breuning og hans kone læser i avisen, at den 62-årige cyklist, der blev kørt ned fredag, er død af sine kvæstelser, beslutter Mik sig for at gøre noget. Han har derfor skrevet i Facebook-gruppen »Hillerød - før og nu«, at han vil kontakte kommunen efter nytår i håb om at få anlagt en cykelsti på Holmegårdsvej, og flere beboere fra Holmegårdsvej bakker op om ideen.

- Der skal simpelthen anlægges en rigtig cykelsti med kantsten i stedet for den der kedelige lille optegning der er, som man ikke kan se, og som er al for smal, siger han og fortsætter:

- Fordi det, der skete for den stakkels mand, var jo, at han slår et sving med cyklen, og så røg han ud på kørebanen, og den stakkels billist kunne heller ikke gøre noget. Men hvis man kører på en rigtig cykelsti, hvor der er en kantsten, så kan man jo godt slå et slag, uden man ender på kørebanen, så det, der skal til, er en rigtig cykelsti, og der er masser af plads til at bygge den, siger Mik Breuning.

Hillerød Kommune er opmærksom på, at Holmegårdsvej mangler en cykelsti, men cykelstien på Holmegårdsvej er ikke med i budgettet for 2017. Den er med på en prioriteringsliste med ting, som kommunen ikke har råd til lige nu, men som de håber på at få penge til på et tidspunkt. Det oplyser formanden for Miljø- og Teknikudvalget.

- Det (ulykken, red) er jo selvfølgelig tragisk og forfærdelig, og det understreger jo bare, hvor vigtigt det er, at vi får lavet en cykelsti på Holmegårdsvej, siger Tue Tortzen, der er formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Han oplyser, at en cykelsti på Holmegårdsvej, så vidt han husker, vil komme til at koste omkring otte til 10 millioner, og at Miljø- og Teknikudvalget kun har et par millioner til rådighed til næste år, som skal bruges på Tamsborgvej.

Men selvom det lige nu ikke ser ud som om, at beboerne på Holmegårdsvej kan få deres cykelsti foreløbig, er der en mulighed for, at salg af jord kan gøre udsigterne kortere, fortæller formanden.

- Der er en mulighed, for i budgetaftalen har vi aftalt, at når vi sælger jord ud over det, som vi har med i budgettet, så er cykelstier en af de ting, vi har aftalt at bruge pengene på, og der står Holmegårdsvej på som en af de vigtigste, siger han.

Tue Tortzens plan er, at der skal anlægges en cykelsti på Holmegårdsvej hurtigst muligt, men hvornår det helt præcist bliver, kan han ikke sige noget om.

- Den (cykelstien på Holmegårdsvej, red) står ikke på noget budget endnu. Den står på en prioriteret liste, og jeg arbejder for det, men jeg vil ikke garantere noget, for garantien er der først, når den står på budgettet, og når der er truffet en beslutning, siger han, og fortsætter:

- Det handler om, om vi får solgt noget ekstra jord, og om vi så kan blive enige om at bruge nogle af pengene til det (cykelstier, red). Hvis ikke det sker, inden vi begynder på budgetforhandlingerne til august, så vil jeg sætte den på dagsordenen som en af de cykelstier, der skal stå i selve budgettet, slutter Tue Tortzen.