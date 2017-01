Bandefolk nægter trusler: - Han græd af glæde, da vi besøgte ham

De fire har forklaret, at de alle kender den 21-årige, men at han ikke er medlem af LTF, noget som hans familie også har bekræftet tidligere. De besøgte ham på Rigshospitalet for at se til ham og ønske god bedring. Flere af dem har forklaret, at offeret havde tårer i øjnene og græd af glæde, da de besøgte ham. En af de tiltalte, en 34-årig mand fra Kokkedal, har forklaret, at offeret var på morfin og i chok, og derfor kunne han måske have opfattet noget som en trussel. Han fortalte, at han havde været hjemme hos den 21-årige for at bytte en bil. Her havde han fortalt, at de ville finde ham, der havde stukket ham ned, og de vidste, hvem det var. Det var ifølge den 34-årige dumt at blande politiet ind i det, da de »ordner tingene selv«, som han sagde. Den 34-årige har desuden forklaret, at det må være den person, der har stukket den 21-årige ned, der har truet ham til at sige, at de tiltalte har truet ham.