Se billedserie De syv mænd blev alle kendt skyldige i vidnetrusler og idømt fængselsstraf. En af mændene skal dog mentalundersøges, inden straffen kan udmåles til ham. Foto: Palle Høj

Send til din ven. X Artiklen: Bandefolk kendt skyldige i trusler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bandefolk kendt skyldige i trusler

Hillerød - 06. februar 2017 kl. 21:24 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Senioranklager Kenn Jørgensen havde ved det afsluttede retsmøde i sidste uge krævet syv mænd med tilknytning til Loyal To Familia (LTF) idømt fængselsstraffe på seks, ni og 12 måneders fængsel for flere tilfælde af vidnetrusler, men sådan gik det ikke, da der mandag blev afsagt dom i retten i Hillerød.

I stedet var der fængselsstraffe på to, fire, fire, fire, seks og otte måneders fængsel til de tiltalte, der alle blev kendt skyldige i at have truet en 21-årig mand fra Hillerød, efter at han var blevet stukket ned med kniv i februar sidste år.

De syv mænd blev kendt skyldige i at have opsøgt offeret på hospitalet dagen efter knivstikkeriet, hvor de truede ham til tavshed. Offeret og hans mor vidnede i retten, og retten fandt deres forklaringer troværdige, fremgår det af retsbogen.

Flere frifindelser De fem af mændene var også tiltalt for at have opsøgt offeret på hospitalet senere samme dag - den 8. februar - hvor de ifølge tiltalen igen truede ham, men i overensstemmelse med anklagemyndigheden blev tre af de tiltalte frifundet for episoden. Offerets forklaring stod alene, og offeret forklarede selv i retten, at han på tidspunktet for besøget var kraftigt medicineret, hvilket påvirkede hukommelsen. Derfor fandt retten det ikke bevist, at de øvrige to mænd truede offeret, og derfor blev de frifundet.

Troværdig forklaring Også i et tredje forhold skete der frifindelser. Tre af de tiltalte var ifølge anklageskriftet taget hjem til offeret få dage efter hans udskrivelse fra hospitalet og havde truet ham til tavshed endu engang. Retten fandt overordnet offerets forklaring i retten detaljeret, sammenhængende, pålidelig og troværdig. Alligevel blev en af de tiltalte frifundet i overensstemmelse med anklagemyndigheden, ligesom retten ikke finder det tiltrækkeligt bevist, at en 34-årig tiltalt har medvirket til handlingerne, og derfor blev han frifundet, selvom retten vurderer, at det må antages, at han var til stede. En 29-årig mand var derfor den eneste, der blev dømt fir episoden, hvor han tog fat i nakken på offeret og trak ham lidt væk for at fortælle ham, at han ikke skulle udtale sig til politiet.

I det sidste forhold om trusler blev tre af mændene kendt skyldige i at have hentet offeret på hans bopæl og taget ham med på en køretur, hvor de sagde, at det, der var sket for ham, også kunne ske for hans kæreste. Både offeret og hans kæreste vidnede i retten, og retten fandt det på den baggrund bevist, at de tre fremsagde vidnetrusler mod den 21-årige.

En skal afvente straf En 29-årig mand, der blev kendt skyldig i to tilfælde af trusler - på hospitalet og i bilen - skal mentalundersøges, inden han kan få sin straf. De øvrige blev straffet med fængsel i to, fire, fire, fire, seks og otte måneder. Retten lagde vægt på, at forholdene er foregået af flere i forening og på omstændighederne, hvorunder truslerne er fremsat. Flere af de tiltalte er tidligere straffet for personfarlig kriminalitet, ligesom en af dem tidligere er straffet for netop vidnetrusler.

Skyldig i pub-afpresning En 29-årig mand med libanesisk baggrund blev udover to tilfælde af vidnetrusler kendt skyldig i afpresning af en bartender på Old Irish Pub i januar i år. Bartenderen vidnede i sidste uge i retten, hvor han forklarede, at den tiltalte sammen med en gruppe venner havde købt en mængde drikkevarer, blandt andet en flaske spiritus. Da gruppen fandt ud af, at de ikke måtte være der, fordi de var bandemedlemmer, krævede den tiltalte pengene for spiritusflasken retur, selvom den var næsten tom. Retten lagde i sin afgørelse afgørende vægt på bartenderens forklaring og fandt, at den tiltalte ved sin opførsel og reference til sit medlemsskab af LTF, tvang bartenderen til at udlevere pengene. Senioranklager Kenn Jørgensen havde krævet den 29-årig mand, der har 25 domme på straffeattesten, udvist af landet. Men efter en samlet bedømmelse fandt retten, at den tiltaltes tilknytning til Danmark er så stærk, at udvisning på grund af de tre forhold, han blev kendt skyldig i, vil være »særlig belastende« og i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Hans udvisning blev derfor gjort betinget.

Ingen erstatning Det 21-årige offer havde krævet 100.000 kroner i godtgørelse fra de tiltalte, men retten frifandt dem for at betale pengene. Retten fandt ikke, at truslerne var fremsat under så krænkende, ydmygende eller hånende omstændigheder, at offeret kan tilkendes godtgørelse for tort. Heller ikke længden af fængselsstraffene giver retten grundlag for at tilkende ham krænkelsesgodtgørelse, da det sædvanligvis kræver en fængselsstraf på mindst et års fængsel.

En 22-årig mand med tilknytning til Satudarah er tiltalt for knivstikkeriet og skal efter alt at dømme for retten senere på året

De syv mænd nægtede sig under retssagen alle skyldige i de forhold, de var tiltalt for. Det kom ikke frem under retssagen, hvorfor eller hvordan Loyal To Familia-medlemmer er forbundet med den tiltalte knivstikker.

Dommene mandag havde senioranklager Kenn Jørgensen ikke nogen holdning til.

- Det er min opgave at få præsenteret beviserne, og så skal retten finde ud af, om det er tilstrækkeligt til at få de tiltalte dømt. Om jeg er tilfreds med dommene eller ej betyder ikke så meget, siger Kenn Jørgensen.