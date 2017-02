Bandefolk kan være på vej i fængsel

Syv unge mænd med relation til banden Loyal To Famila (LTF) skal i fængsel i henholdsvis seks, ni og 12 måneder for vidnetrusler, og den med længst straf skal udvises, mener anklager. Forsvarerne kræver frifindelse. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

De syv er tiltalt for den 7. februar sidste år at troppe op på sygestuen på Rigshospitalet, hvor en nu 21-årig mand fra Hillerød lå og kom sig, efter at han dagen for inden var stukket ned i krydset mellem Møllevej og Tulstrupvej i Hillerød. En mand med relationer til Satudarah er tiltalt for knivstikkeriet i en særskilt sag, der formentlig kommer for retten senere på året.