Bande-folk registreret efter uro ved retsbygning

Meldingerne lød blandt andet på, at to grupper unge med muligvis rivaliserende bandetilknytning fra henholdsvis Allerød og Kokkedal var til stede i retsbygningen.

På dette tidspunkt var et grundlovsforhør for lukkede døre i gang i en sag, der som omtalt i Frederiksborg Amts Avis lørdag, handlede om fundet af to skydevåben natten til fredag i et kælderrum på Østervang. Først blev en 27-årig kvinde fremstillet ved et grundlovsforhør og siden hendes 22-årige kæreste, der erkendte våbenbesiddelsen og blev varetægtsfængslet frem til 27. juli. Kvinden blev løsladt efter kærestens erkendelse.