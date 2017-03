Se billedserie Inde på Café Hoe lå der glasskår og store sten på bordene og gulvet mandag formiddag. Foto: Ann-Sophie Meyer

Ballade og smadrede ruder skal stoppes

Hillerød - 01. marts 2017 kl. 05:52 Af Ann-Sophie Meyer

Weekendens uroligheder og hærværk mod byens barer og natklubber debatteres på de sociale medier, og byrådsmedlem Thomas Elong (V) vil nu tage problemet op i byrådet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Flere borgere har bidt mærke i, at både Rosen, Café Hoe og The Old Irish Pub har været udsat for hærværk i løbet af weekenden. Foran Café Hoe og Rosen ligger der glasskår og store sten, og i vinduerne er der flere steder huller, der er på størrelse med en tennisbold.

I Facebook-gruppen »Hillerød skal være en hyggelig by«, er der flere, der har kommenteret på weekendens begivenheder, og det har fået byrådsmedlem Thomas Elong (V) til tasterne. I går sendte han en mail til borgmester Dorte Meldgaard (C), hvor han opfordrer til, at problemet bliver diskuteret i byrådet.

- Jeg synes, det er fuldstændig upassende opførsel. Vi havde også en skudepisode i Frederiksgade for lidt under et år siden. Skyderi, uroligheder og hærværk hører ikke til nogen steder, og det skal vi have gjort noget ved, siger Thomas Elong til Frederiksborg Amts Avis.

Natten mellem fredag og lørdag måtte Nordsjællands Politi rykke ud flere gange. Politiet fik flere anmeldelser, som gik på, at en gruppe på 12-15 unge mænd med relation til banden Loyal to Familia (LTF) provokerede og lavede ballade foran byens beværtninger. Kort før klokken et blev ballademagerne så agressive, at politiet anholdte to og brugte peberspray mod fire andre.

Men senere på aftenen var den gal igen. Mellem klokken 03.00 og 03.30 kontaktede flere af byens beværtninger politiet igen, fordi flere af beværtningernes ruder var blevet smadret. Men om de ødelagte ruder på Café Hoe, Rosen og The Old Irish Pub har relation til den ballade, der fandt sted tidligere på aftenen, ved politiet endnu ikke.

- Der er ikke nogen, der er sigtet på nuværende tidspunkt, men vi er ved at undersøge, hvem det kan være, siger politikommissær Morten Riisager-Pedersen fra Nordsjællands Politi.

Men under debatten på Facebook er der flere, der giver udtryk for, at de tror, at de to episoder fra natten mellem fredag og lørdag hænger sammen, og den mistanke har Thomas Elong også.

- Jeg kan selvfølgelig ikke sige det med sikkerhed, men det undrer mig, hvis der ikke er en sammenhæng, siger han.

Han mener, at byrådet bør sætte sig sammen og se på regeringens nye bandepakke, som blev offentliggjort i slutningen af januar, og så mener han, at en stærk samlet indsats blandt politi og øvrige instanser er vigtigt i kampen mod hærværk, ballade og skyderier.

- Uden en koordineret indsats kommer vi ikke problemet til livs, siger han.

Frederiksborg Amts Avis har forsøgt at få fat på Loyal to Familia (LTF) for at høre, om de kender noget til de smadrede ruder på Rosen, Café Hoe og The Old Irish Pub. Men det er ikke lykkedes avisen at komme i kontakt med dem.