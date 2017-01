Derfalder dom i sagen mod Lars Gliese på onsdag. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Anklager: Fængsel og stor bøde i sag om »nabochikane« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anklager: Fængsel og stor bøde i sag om »nabochikane«

Hillerød - 14. januar 2017 kl. 12:48 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Retten i Hillerød var det i går blevet tid til at høre anklager og forsvarers procedure i sagen mod 55-årige Lars Gliese fra Meløse. Han er tiltalt for at have overtrådt beredskabsloven 47 gange ved at have afspærret Birkehøjvej, hvor han bor, og på den måde forhindre redningskøretøjet i at kunne komme frem til naboerne.

Derudover er han tiltalt for vold mod to af naboerne, hærværk, overtrædels af affaldsbekendtgørelsen, forstyrrelse af den offentlige orden, fornærmende tiltale mod en betjent, ulovlig videoovervågning og tyveri.

Anklager Line Rosberg lagde ud med at fortælle, at hun mener, at Lars Gliese skal idømmes minimum tre måneders ubetinget fængsel samt en bøde på ikke under 130.000 kroner. Straffen skal bestå af 60 dages fængsel plus en udløsning af 30 dages betinget fængsel, som Lars Gliese tidligere er blevet idømt.

- Birkehøjvej er beredskabsvej. Det er et faktum, at beredskabskøretøjer bliver anvist til den vej som adgangsvej til nummer to og fem (Lars Glieses naboer, red.), uanset om der er andre adgangsveje, som kunne være mulige. Det fremgår af beredskabsloven, at vejen skal holdes ryddet. Det fik Lars Gliese påbud om, og hver eneste gang, vejen bliver spærret, er det en overtrædelse af påbuddet, sagde hun.

- De vidneforklaringer og beviser, vi har set, danner et tydeligt billede. Lars Gliese har i årene spærret vejen med alt han havde for hånden, og han har gjort det, fordi han ville hindre naboerne at bruge vejen, sagde Line Rosberg og henviste til, at Lars Gliese to gange tidligere er blevet dømt for det samme.

Også de øvrige forhold mente hun, at der var ført bevis for.

- Hans forklaring om, at det er naboerne, der er efter ham, holder efter min opfattelse ikke stik. Der kan ikke herske nogle tvivl om, at naboerne er trætte og frusterede. Det har stået på i noget, der ligner otte år. Man fik ikke noget indtryk af nogen form for hævngerrighed, selvom det måske ville være en menneskelig reaktion. Det var mere opgivenhed, sagde hun og kaldte afspærringerne for nabochikane.

Derimod mente hun ikke, at Lars Gliese skulle dømmes for tyveri af en nabos hjemmelavede stok. For at man skal straffes for tyveri, skal det have en form for værdi og forsæt til berigelse, og det var der ikke tale om, mente hun. Heller ikke den ulovlige videoovervågning mente hun, at han skulle straffes for, da anklamyndigheden i retten har brugt billeder fra en nabos videoovervågning som bevis..

Ulovlig overvågning

Lars Glieses forsvarer Jørn Haandbæk Jensen procederede for en totalt frifindelse af sin klient i samtlige 61 forhold.

- Uanset hvad man burde mene om sagen, så vil jeg gerne have, at man noterer sig, at der er tale om grundlovens paragraf 73 om den private ejendoms ukrænkelighed. Det er min klients ejendom, sagde han.

Derudover mente han slet ikke, at Lars Gliese kan dømmes efter paragraf 34 stk. 2 i beredskabsloven, som han er tiltalt for, da den primært omhander særlige brandfarlige virksomheder, og det er Lars Glieses ejendom og Birkehøjvej ikke.

- Hvis retten mener, at man kan bruge den, så må jeg bare sige, at anklagemyndigehden ikke har ført tilstrækkeligt bevis for at der kan ske domfældelse. Det skal være hævet over al rimelig tvivl, at det er min klient, der har gjort det. Det er rene indicier ud fra devicen »en gang skyldig altid skyldig«, sagde Jørn Haandbæk Jensen.

Voldsforholdene mente han heller ikke, at Lars Gliese skulle straffes for, da beviset - en overvågningsvideo fra naboens hus var ulovlig. Dermed er beviset tilvejebragt ulovligt.

Skulle retten alligevel finde hans klient skyldig, mente han, at det skulle give en væsentlig mindre bøde og betinget fængsel.

Lars Gliese fik det sidste ord i retten.

- Husk på at det er privat ejendom, og den er ukrænkelig.

Der afsiges dom på onsdag.