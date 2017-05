Se billedserie Big Fat Snake-forsanger Anders Blichfeldt har leveret sangen, som en menneskekæde rundt om Slotssøen skal synge. Foto: Tore G. C. Rich

Anders Blichfeldt har skrevet sang til menneskekæde

Hillerød - 23. maj 2017 kl. 05:51 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når de omkring 100 arrangementer er forbi ved Hillerød Slotssø Byfest afsluttes det hele, som tidligere beskrevet, ved et sidste arrangement kaldet Hillerød Står Sammen søndag den 11. juni klokken 15.30.

I en menneskekæde rundt om Slotssøen skal minimum 2500 personer, som, arrangørerne har regnet ud, skal til for at nå hele vejen rundt langs Slotssøstien, hånd i hånd synge en fælles sang.

Og bag tekst og melodi i denne sang står Big Fat Snake-forsanger Anders Blichfeldt. Tanken har fra starten været, at slotskirkens klokkespil skulle spille melodien, for at markere kirkens 400-års fødselsdag, både mens de mange mennesker stiller sig på plads rundt om søen, og mens sangen bliver sunget. Og det har stillet særlige krav til melodien.

- Den skal spilles med klokker, så den skal fungere uden akkompagnement, uden andet end melodien. Så den skal være meget simpel, siger Anders Blichfeldt.

Han tilføjer:

- Jeg tænker, hvad er det for musik, vi har fået af kirken i 400 år? Melodien må gerne have historie, så man tænker tilbage. Jeg fandt en klokke-lyd på min synthesizer, og spillede den melodi, jeg havde besluttet mig for, og så begyndte jeg at kaste ord ind.

Sangteksten afspejler tydeligt stedet, hvor den skal synges.

- Jeg synes utroligt godt om ideen, siger Anders Blichfeldt, mens vi står på Slotssøstien og kigger ud over søen.

- Man kan se over til den anden side, jeg blev inspireret af »fra bred til bred« som metafor. Vi kan se problemerne på den anden side, men vi er sammen om det, uanset hvad. Det er en analogi om, at vi danner en ring, det er en urmenneskelig ting at gøre, vi danner en ring for at have noget at være sammen om, forklarer han.

Her er sangen, der skal synges, mens man står hånd i hånd om Slotssøen 11. juni:

Søen ligger blank

Skygger ligger langt

Duften er af lys og glæde Samlet i en ring

Vejen rundt omkring

Søen rundet af en kæde

Store ting i små

Alle ting i få

Tusind hjerter banker sammen

Venner i en by

Gamle eller ny

Her om søen danner rammen

Se fra bred til bred

Svært at være vred

Alt det gode er os givet Lyset i dit sind

Lukker alle ind

Byen her er din for livet.

Tekst og melodi:

Anders Blichfeldt