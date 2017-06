Andelshavere væltede bestyrelse

Resultatet betød, at der skulle findes en ny bestyrelse, og selvom den nu afgående formand havde håbet på et andet resultat, kom det ikke helt bag på ham, at afstemningen endte, som den gjorde.

- Det stod hurtigt klart for mig, at aftenens resultat ville blive, som det blev. Men jeg er sikker på, at selvom debatten har været hård og til tider alt for hård, så har bestyrelsen bestemt lært noget af den proces, vi har været igennem, og jeg er også sikker på, at nogle af de kritisable forhold, vi har afdækket, vil blive rettet op af den nye bestyrelse, siger den afgående formand Hugo Holm Hansen.