Alsønderup Vandværks bestyrelse har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling på begræring af 27 andelshavere. Foto: Ole Hjorth Caspersen

Andelshavere skal afgøre strid om vandværk

Hillerød - 19. maj 2017 kl. 05:57 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 7. juni bliver der afholdt en ekstraordinær generalforsamling i Alsønderup Vandværk. Det sker, efter at 27 andelshavere har sendt en begæring til den nuværende vandværksbestyrelse om netop at afholde af en ekstraordinær generalforsamling.

Siden Alsønderup Vandværks årlige generalforsamling den 23. februar har der været kold luft mellem den nye og den tidligere bestyrelse.

Den tidligere bestyrelse mener, at den på generalforsamlingen blev kuppet af Alsønderup Sogns Lokalråd, da bestyrelsen kort inden havde stoppet dens årlige kontingent på 5000 kroner til lokalrådet.

Lokalrådet har tidligere forklaret, at rådet følte sig afvist af vandværkets bestyrelse, da rådet efter udmeldelsen forsøgte at etablere en dialog.

Til den ekstraordinære generalforsamling bliver der skriftlig afstemning, hvor forsamlingen skal tage stilling til, om den har tillid til den nuværende bestyrelse, eller om der skal vælges ny bestyrelse igen.

Den siddende bestyrelse synes, at det er en god idé med en ekstraordinær generalforsamling. Det oplyser Hugo Holm Hansen, der er formand for bestyrelsen i Alsønderup Vandværk.

- Det giver os mulighed for at fortælle om, hvordan vi ønsker at drive Alsønderup Vandværk, og det giver os samtidig mulighed for at fortælle lidt om, hvordan man har brugt vandværkets økonomi i fortiden, siger Hugo Holm Hansen.

Hvad den siddende bestyrelse helt præcist vil komme ind på, når den ekstraordinære generalforsamling afholdes, vil formanden ikke oplyse.

- Det vil jeg gerne vente med at fortælle til selve generalforsamlingen, da det jo i høj grad er noget, der vedkommer andelshaverne, og vi vil gerne diskutere med vores andelshavere, hvordan, de mener, deres penge skal forvaltes, siger Hugo Holm Hansen.

Tidligere bestyrelsesmedlem i Alsønderup Vandværk, Ole Hjorth Caspersen, er blandt de 27 underskrivere på ønsket om en ekstraordinær generalforsamling.

- Vi synes jo, at det her på en eller anden måde er uforløst, og vi synes, at andelshaverne har ret til at få en dialog med den nye bestyrelse om deres planer og ideer, siger Ole Hjorth Caspersen.

Ole Hjorth Caspersen fortæller også, at den tidligere bestyrelses primære mål og ønske med den ekstraordinære generalforsamling er, at andelshaverne får lov til at få indflydelse på og tage stilling til, hvordan de ønsker, at vandværket skal drives.

- Vi må jo se, hvad andelshaverne siger. Men den gamle bestyrelse er parat til at stille op igen, hvis det skulle komme dertil, siger Ole Hjorth Caspersen.

Den ekstraordinære generalforsamling bliver afholdt på Kulsviergården onsdag den 7. juni klokken 19.00.