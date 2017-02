Alternativet Hillerød kritiserer skovhugst

Alternativet Hillerød opfordrer politikerne i byrådet til at kontakte Naturstyrelsen omkring skovhugsten i skovene i forbindelse med etableringen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Hillerød - 09. februar 2017 kl. 07:21 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alternativets lokalafdeling i Hillerød er alvorligt bekymret for den »voldsomme skovhugst af store træer, der i alarmerende grad forringer naturkvaliteterne« i skovene omkring Hillerød.

Lokalafdelingen er egentlig positivt stemt over for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, men benyttelsen skal ske på naturens præmisser, og hvor den højeste biologiske mangfoldighed bliver et varemærke. Det udtaler partiet i en pressemeddelelse efter sit årsmøde, der blev afholdt for nylig.

»I Alternativet ser vi derfor med største bekymring at Naturstyrelsen i denne tid. Netop i den kommende Nationalpark har man gang i en voldsom hugst med store maskiner af også de store træer, der i særlig grad skal være grobund for fremtidens naturkvaliteter i skovene omkring Hillerød, herunder i Kongernes Nordsjælland. I Hillerød kommune er store dele af Gribskov, Store Dyrehave, Brødeskov og snart også Freerslev Hegn på grund af voldsom skovning under forvandling, så naturkvaliteterne forringes i alarmerende grad«, skriver partiet i udtalelsen.

Lokalafdelingen opfordrer derfor byrådet til hurtigt muligt at rette henvendelse til Naturstyrelsen »for at få stoppet dette tyveri af vore naturværdier«, som partiet skriver.

Jens Lykkebo, der er medlem af Alternative Hillerød uddyber over for avisen:

- Problemet er, at Danmark internationalt set har forpligtet sig til at gøre noget ved biodiversiteten. Det går nedad med mange arter. Hvis ikke man skulle gøre noget ved det problem i en nationalpark, hvor skulle man så? Men man kan ikke både blæse og have mel i munden. Man kan ikke både lave urørt skov og tjene penge på det. Det peger i hver sin retning. Det svarer til, at man river det gamle bindingsværkshus ned, mens man behandler en fredningsplan, siger Jens Lykkebo.