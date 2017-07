Alt udsolgt til mudderløb

Der er udsolgt til efterårets mudderløb for kvinder. Foto: Fredericia Foto

Hillerød - 09. juli 2017 kl. 22:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Hillerød kan kvinder til efteråret for første gang stille op i noget der minder om det populære mandeløb Xtreme Mandehørn, nemlig løbet Ladies Mud Race. Og det er åbenbart en god idé. Firmaidræt Hillerød, som arrangerer løbet, har været nødt til allerede nu, knap tre måneder før løbet den 29. september, at lukke for tilmeldingen, da der allerede er 700 deltagere.

Succeskriteriet var 300, så løbsleder Peder Bisgaard glæder sig.

- I en tid hvor stort set alle motionsløb melder om tilbagegang, havde vi i al beskedenhed håbet på mindst 300 kvinder og ville dermed bruge løbet som et pilotprojekt. Men på grund af den store interesse har vi ladet tilmeldingerne vælte ind, men nu er max nået, da vi gerne skulle have alle hjem inden det bliver mørkt. Godt nok er det et forhindringsløb, men de sidste skal jo ikke udsættes for en ekstra naturlig forhindring, siger Peder Bisgaard i en pressemeddelelse.

Løbet starter og slutter på Hillerød Stadion, hvor FIF Atletik vil stå for forskellige sjove aktiviteter. Firmaidræt får også hjælp af Get Fit Gym og Hillerød Fodbold om selve afviklingen af løbet. Der arbejdes også på at stable et Afterparty på benene.