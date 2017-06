Albanske indbrudstyve taget med tyvekoster

Nordsjællands Politi anholdt natten til søndag to albanske mænd, efter politiet fandt dem i besiddelse af flere tyvekoster. Politiet spottede de to albanere på Gørløse Station klokken 04.05, og det fandt politiet en smule mistænkeligt. Derfor henvendte de sig til mændene, som viste sig at have nogle poser med sig, der indeholdt en hel del smykker, oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi, Palle Jørgensen. De mange smykker førte til, at politiet anholdt de to mænd, og da de blev visiteret, fandt politiet både indbrudsværktøj og et større kontantbeløb. De to albanske mænd, der er henholdsvis 30 og 31 år gamle, bliver fremstillet i grundlovsforhør søndag formiddag klokken 11.