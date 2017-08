Se billedserie Hvem vil ikke gerne vinde en iPad? Der var indimellem kø ved Biogen-teltet under Slotssti-stafetten. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Aftenløberne tog turen rundt om slottet

Hillerød - 24. august 2017 kl. 06:11 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle varmer op ved at løbe en lille runde, andre ved smånervøst at bevæge sig rundt i en lille cirkel i startområdet og måske sludre lidt med sine medløbere - og endelig er der dem, der følger de lokale FysioDanmark-folk, der har arrangeret et regulært opvarmningsprogram.

Vi taler om august-traditionen Slotssti-stafetten arrangeret af FIF Atletik og FIF Orientering, der ligesom sidste år havde bedt om godt vejr - og fik det. Hvormed folkefesten på Posen blev den ønskede succes med masser af løbere samt tilløbende venner og familie.

275 hold med hver fire deltagere stillede op til start, og der var løbere af alskens slags - men inddelt i grupper så alle kunne være med på de 2,4 km til hver deltager. Der var eliteudøvere som Peter Sandvang, og der var ældre og børn fra 1. klasse samt politikere fra fire partier med bl.a. eks-borgmester Nick Hækkerup hos Socialdemokraterne. Ud af de 275 kvartetter var der 107 fra Hillerøds skoler.

- Vi er her af flere grunde, sagde de fire kvinder i rød trøje med påskriften Hospitalsklovne, alle fra Hillerød.

- Vi har ikke trænet til det her, men vi synes det er vigtigt at vise flaget og samtidig gøre reklame for hospitalsklovnene og vores årlige løb, der går ud på at samle penge sammen til hospitalsklovnene, fortalte sundhedsplejersken Vibeke og tømreren Anne. De er begge med i den komité, der netop samler midler sammen til hospitalsklovnene.

Oppe i nærheden af nedgangen til Posen er der boder med mad og meget andet, men især i Biogen-teltet er der trængsel. En gruppe børn står i kø for at svare på et spørgsmål om antal medarbejdere hos Biogen, der er hovedsponsor for Slotssti-stafetten. Den heldigt udtrukne vinder en splinterny iPad, og det rigtige svar var, at Biogen i Hillerød tæller ca. 700 medarbejdere.

- Vi har 80 medarbejdere, der løber med her i dag, men jeg havde da gerne set lidt flere, for en gang var vi omkring 140, fortæller Michael Skovgaard, der havde samlet Biogen-holdet, der løb helt i sort tøj.

Allerhurtigst på fødderne denne gang var holdet fra Adserballe Knudsen i tiden 32 minutter og 15 sekunder. Dermed vandt de herreklassen, mens holdet med navnen Running Turtles sejrede hos kvinderne med tiden 36:25. Bedste mixhold var Fartløverne i tiden 34:55, mens Familien Strøyer i tiden 38:53 toppede hos familieholdene. Bedste mixhold hos børnene var CC Plast med 41:48, og så tog Hillerød Vestskolen sig af to af de tre skolekategorier.

3.v sejrede hos 1.-3. klasse i tiden 49:13, mens 6.v 1 strøg til tops i 4.-6. klasse i tiden 42:12. Endelig var Byskolens 7. klasse under navnet Cross Team hurtigst hos de største skoleelever i tiden 34:30.