En ambulance måtte i sidste uge vende om og køre en anden vej, fordi Birkehøjvej var spærret. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Afspærring tvang ambulance anden vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afspærring tvang ambulance anden vej

Hillerød - 07. juli 2017 kl. 06:02 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Den ulykkelige situation for mine forældre på Birkehøjvej i Meløse, 3320 Skævinge kunne i denne uge have fået fatale konsekvenser«.

Sådan indleder byrådsmedlem for Venstre Hanne Kirkegaard Olesen et brev til Nordsjællands Politi, beredskabet og Hillerød Kommune.

Hendes forældre er naboer til Lars Gliese, der igennem flere år har spærret Birkehøjvej med blandt andet grene og træstammer for at forhindre naboerne i at bruge vejen. I denne uge blev han idømt tre måneders fængsel og en bøde på 130.000 kroner for blandt andet at have afspærret vejen - og således overtrådt beredskabsloven - 38 gange.

Måtte køre anden vej

Hanne Kirkegaard Olesens mor faldt i sidste uge om midt om natten og havde brug for en ambulance. Faderen ringede til Hanne Kirkegaard Olesen, der kontaktede alarmcentralen.

»Velvidende om situationen på Birkehøjvej i Meløse, forklarer jeg alarmcentralen, at ambulancen måske kan få problemer med at komme frem. Det viser sig ganske rigtigt at ambulancen må standse på Birkehøjvej, da vejen er spærret med grene med videre. Jeg kan via alarmcentralen opgive en adgang via en anden adresse som er en nabos indkørsel og som ikke egner sig til større køretøjer«, skriver Hanne Kirkegaard Olesen videre i brevet.

Frygter konsekvenser ved akut behov for hjælp

Fremme på hospitalet talte hun med Falck-redderne, der fortalte, at de måtte vende om og køre den alternative vej, da Birkehøjvej var spærret.

»Hvis min mor var blevet ramt af en sygdom, hvor det gjaldt minutter, så frygter jeg, at ambulancen ikke var nået rettidigt frem, da vejen til mine forældre ikke er farbar for redningskøretøjer!«, skriver hun i brevet.

Over for Frederiksborg Amts Avis uddyber hun:

- Det er det, vi hele tiden har været bange for. At der skulle ske noget meget alvorligt, hvor der var akut brug for en ambulance eller brandbil, og så kunne redningsfolkene ikke komme frem. Det er meget utrygt for mine forældre. Hvis nu det havde været et hjerteanfald, så var der gået fem minutter med at vende om og finde den anden rute, siger Hanne Kirkegaard Olesen, der glæder sig over, at der nu er faldet dom.

- Det er godt, at der er faldet dom i landsretten, for nu har vi igen rettens ord for, at mine forældre og naboerne gerne må bruge den vej, og at det er ulovligt for ham at spærre vejen, siger hun.

Kører ikke ud uden politi

Politikerne i Miljø- og Teknikudvalget har drøftet, hvilke judiske og økonomiske muligheder, kommunen har for at hjælpe naboerne på Birkehøjvej.

Dan Riise (V) har flere gange talt med naboerne om de problemer, de oplever. Også han er glad for, at der nu er faldet endnu en dom.

- Vi er i gang med at se på, hvilke muligheder kommunen har for at gøre noget. I første omgang er vi begyndt at sende regningen til manden, når kommunen tager ud for at rydde vejen. HedeDanmark kommer fast en gang om ugen og rydder, og der er også en aftale om, at naboerne kan ringe, hvis der er en akut situation udover det. Problemet er, at kommunen ikke tør komme, uden at politiet er med. Det er et enormt ressourceforbrug, og det gør det jo også sværere at koordinere et tidspunkt for at tage derud, når der skal så mange mennesker med, siger Dan Riise.

relaterede artikler

Gliese anker fængselsdom og kæmpebøde 16. februar 2017 kl. 07:23

Overvejer at anke dom i vejsag 20. januar 2017 kl. 04:46

Vejspærringer giver stor bøde og fængsel 18. januar 2017 kl. 22:14