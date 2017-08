Afrikansk sanselighed på Kulsviergården

- At male giver mig en følelse af at forbinde mig med min sjæl og være fuldstændig opslugt at nuet. I Sydafrika, midt på savannen, fik jeg for 15 år siden den præcis sammen følelse. Jeg var tilstede, væk fra dagligdagens larm og jag og kunne opleve livet som cirkulært og så meningsfyldt. Det er denne stemning, jeg genskaber, når jeg maler mine motiver. Farverne bruger jeg som et instrument til at gengive og udtrykke følelser af fred samt lyset, energien og varmen fra det afrikanske bush, forklarer Anne Marie Escobar i en pressemeddelelse.