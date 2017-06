Der er nu to advokater, der er blevet inddraget i bestyrelsesstriden i Alsønderup Vandværk. Foto: Ole Hjorth Caspersen

Advokater inddrages i sag om vandværk

Hillerød - 07. juni 2017 kl. 10:06 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den tidligere bestyrelse i Alsønderup Vandværk har haft rod i regnskaberne hvad angår avisabonnementer til de tidligere bestyrelsesmedlemmer, udbetaling af honorarer og telefonudgifter. Det fremgår af et juridisk notat, der er udarbejdet af en advokat fra Quedens Advokater. Notatet blev offentliggjort på vandværkets Facebookgruppe mandag, og offentliggørelsen af notatet sker i kølvandet på en omstridt generalforsamling i vandværket i februar, hvor tre bestyrelsesmedlemmer blev udskiftet, og hvor resten af den tidligere bestyrelse valgte at trække sig i protest.

- Det er min vurdering, at der fra ledelsen af Alsønderup Vandværk i perioden 2012 til i hvert tilfælde 2015 foreligger sådanne dispositioner af betydende økonomisk karakter i forhold til ledelsen, at disse dispositioner må anses for at være i strid med god selskabslovgivning, står der blandt andet i det juridiske citat, der er udarbejdet af advokat Phillipp Quedens.

Men den tidligere bestyrelse afviser, at der er foregået noget ulovligt. Det oplyser den tidligere konstituerede formand Jan Richelsen.

- Det er min opfattelse, at det hele er foregået efter bogen, siger han.

Efter at det juridiske notat er blevet offentliggjort, har Jan Richelsen kontaktet den tidligere bestyrelses revisor. Og i følge den tidligere formand har revisoren bekræftet, at der ikke er noget at komme efter.

- Jeg synes, det er fuldstændig horribelt, at man offentliggør sådan noget her. Vi har skrevet til den nye formand, at såfremt at han offentliggør det her, så betragter vi det som et brud på straffelovens paragraf 267 og 268, siger Jan Richelsen, og den tidligere bestyrelse har nu fået en anden advokat til at kigge på sagen.

- Jeg har kontaktet vores advokat for at høre, om der ligger injurier i det her. Det er jeg simpelthen nødt til at gøre, for vi bliver beskyldt for både bedrageri og alt muligt andet, og det kan vi jo slet ikke have siddende på os, siger den tidligere formand og fortsætter:

- Jeg synes, at det er meget underligt det her, for under alle omstændigheder, så er det vandværkets andelshaver, der ender som tabere i den her sag. Der er jo kun en til at betale omkostningerne, og det er andelshaverne, siger Jan Richelsen.

Den nuværende bestyrelse mener derimod, at der er noget at komme efter. Derfor er Hillerød Kommune blevet orienteret om sagen. Det oplyser Alsønderup Vandværks formand, Hugo Holm Hansen.

- Der står i notatet, at advokaten anbefaler, at vi orienterer tilsynsmyndigheden omkring det, og tilsynsmyndigheden er i det her tilfælde kommunen, siger formanden.

Han forklarer også, hvorfor bestyrelsen har valgt at offentliggøre notatet.

- De ting der står i notatet vil blive lagt frem på selve generalforsamlingen i morgen (i aften, red.), og vi ønsker sådan set ikke at overraske nogen i den forbindelse. Så vi synes, det var mest rigtigt at offentliggøre det hurtigst muligt, efter vi havde modtaget det, så folk kunne få mulighed for at se, hvad det er, det indeholder, siger Hugo Holm Hansen.

Efter det juridiske citat blev offentliggjort på Facebook mandag aften, er der flere facebookbrugere, der er gået til tasterne.

- Er det korrekt forstået, at et avisabonnement til 4000 kroner anses som værende af betydelig størrelse og skulle, ifølge advokaten, have været behandlet som et selvstændigt forslag til en generalforsamling, men denne såkaldte advokatundersøgelse til 6000 kroner kan du iværksætte, fordi du, som formand for bestyrelsen, har på fornemmelsen, at »noget er helt galt«?, spørger en facebookbruger den nuværende formand om. Og flere andre facebookbrugere undrer sig ligeledes over, at der skal bruges 6000 kroner på en advokatundersøgelse.

Men advokatundersøgelsen har været en nødvendighed, mener formanden.

- Jeg synes, det ville være helt uansvarligt, hvis vi bare var gået til generalforsamlingen med de ting, vi havde opdaget, uden at få det undersøgt grundigt på forhånd. Det er ret alvorlige ting, og derfor ville jeg under ingen omstændigheder gå til genrealforsamlingen, uden at det var blevet vurderet af en uvildig person, og det koster jo desværre, siger Hugo Holm Hansen.

Når der bliver afholdt ekstraordinær generalforsamling i aften, vil notatet blive fremlagt for vandværkets andelshavere, ligesom den nuværende bestyrelse vil redegøre for, hvordan den har tænkt sig at drive vandværket fremadrettet. Efterfølgende skal andelshaverne tage stilling til, om de har tillid til den siddende bestyrelse, eller om der skal findes en ny.