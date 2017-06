Se billedserie Grundejerforeningsformændene Jacob Steensen (th) og Mikkel Winther fortalte borgmester Dorte Meldgaard og erhvervsminister Brian Mikkelsen om historien og betydningen af, at området nu bliver ændret til helårsbebeboelse. Foto: Allan Nørregaard

Årelang sommerhus-kamp er slut

Hillerød - 26. juni 2017

Smilene var store fra alle sider, da erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) mandag ankom til Nødebo for at gå en tur i det sommerhusområde, som nu endelig er tæt på at få ændret status til helårshuse.

- Det har vi i Nødebo ønsket os i i hvert fald mere end 20 år. Sidste efterår stemte hele 91 procent af områdets beboere for, at det skulle være sådan, og med den nye Planlov og den reviderede Fingerplan er det nu muligt. Tillykke til Nødebo, som nu er blevet 17 procent større, sagde formand for Nødebo Lokalråd Søren P. Østergaard, da han bød ministeren og borgmester Dorte Meldgaard (K) velkommen.

De to konservative partifæller var taget til Nødebo for at gå en tur i området sammen med medlemmer af lokalrådet samt Mikkel Winther og Jacob Steensen, der sidder i Byzonegruppen og er formænd for hver sin grundejerforening i området.

- Jeg er rigtig glad for, at det lykkedes at få ændret områdets status, så Nødebo bliver knyttet bedre sammen. Jeg kender området, for jeg løber tit heroppe, når vi har møder på Egelund Slot, men jeg var ikke klar over problematikken på forhånd. Da jeg blev minister fik jeg overdraget en række sager, og det var helt klart en prioritet at få det her løst. Den blinkede på listen over sager, for det er helt indlysende at inddrage området i byzonen, sagde Brian Mikkelsen.

I sidste uge blev den reviderede Fingerplan underskrevet, hvor Nødebo er nævnt specifikt i paragraf 22 styk 7, og nu mangler blot, at lokalplanen for området bliver vedtaget, hvilket kan forventes i foråret 2018.

- De 121 grundejere får langt flere muligheder for at blive en del af et aktivt liv i Nødebo i forhold til, at man får en helårsstatus. Det er det, der har været hele meningen med den Planlov, som vi har gennemført med et bredt fletal i Folketinget, at vi skulle have mere liv og aktivitet og flere muligheder, sagde Brian Mikkelsen.

Det har været en lang og sej kamp fra beboerne og lokalrådet i Nødebo, der i mere end 20 år har kæmpet for at få ændret de 121 sommerhuse til helårshuse. De har indtil nu fået dispensation af kommunen til at bo i husene hele året rundt. I 2009 øjnene beboerne muligheden for at få ændret status, da miljøminister Karen Ellemann (V) tilkendegav, at hun ikke så nogen grund til ikke at overføre området til helårsbeboelse. Der blev udarbejdet en rapport, som viste, at det ikke ville skabe præcedens for andre sommerhusområder i landet, hvis Nødebo fik ændret status. Men så kom Folketingsvalget og Karen Ellemann måtte aflevere ministerposten til Ida Auken, og dermed kom ændringen ikke.

I 2016 besøgte daværende Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen Nødebo, hvor han på et møde med beboerne sagde, at han var positivt stemt for at arbejde for en liberalisering af Planloven, og nu kan beboerne så endelig fejre, at området får ændret status.

Mikkel Winther har boet 30 år i Nødebo og har været engageret i kampen for sommerhusområdet de sidste omkring 10 år.

På spørgsmålet om, hvad det betyder for ham, at han ikke længere skal bo med en dispensation, sagde han:

- Det er mere det, det betyder for byen, som jeg tænker på. Vi bliver pludselig 20 procent flere i byen, og de bliver tungen på vægtskålen, når vi taler om skoler og vores to børnehaver. Man kan sige, at landsbyen bliver mere bæredygtig og i stand til at klare sig. Man skal selvfølgelig passe på med at juble for højt, for der er jo også nogen, der har stemte imod, og dem har vi også respekt for, sagde Mikkel Winther.

Lokalrådet har regnet på, at grundskylden vil blive cirka tredoblet i fremtiden, og der vil sikkert også komme nogle krav til isolering og indretning af husene.

De to grundejerforeningsformænd hæfter sig dog ved vigtigheden af, at ændringen kommer nu.

- Var det her ikke kommet nu, så var der sket det modsatte. Så var området blevet stadfæstet som sommerhusområde, og familier var flyttet væk. Det ville have givet en frygt for, hvad der ville ske med vores skole og vores daginstitutioner, sagde Jacob Steensen, og Mikkel Winther tilføjede:

- Den nye planlov giver pensionister lov til at bo fast i sommerhuse, hvis de har haft det i et år, og det ville betyde, at området ville blive befolket af pensionister. Vi har allerede pensionister boende, og det skal de blive ved med, men det er vigtigt med en udskiftelig beboersammensætning, og det vil der komme nu, sagde Mikkel Winther.