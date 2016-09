J. Jensen åbner et anlæg i København og får derfor ikke brug for samme kapacitet på et fremtidigt anlæg i Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

900 færre lastbiler i døgnet

Hillerød - 15. september 2016

Tidligere har der været talt om, at J. Jensen ville få brug for 1000 lastbilkørsler i døgnet til dets projekterede upcyclingcenter i Hillerød. I virksomhedens nye vurdering er tallet en tiendedel, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Da virksomheden J. Jensens planer om et upcyclingcenter til genanvendelse af byggematerialer blev kendt i Hillerød, var et af de store kritikpunkter fra naboerne den øgede trafik. For det forlød, at 500 lastbiler hver dag skulle køre til og fra stedet, det vil sige i alt 1000 kørsler.

I J. Jensens nye udspil er det tal nedbragt til 50 lastbiler, det vil sige 100 daglige kørsler. Og det er der to årsager til, fortæller udviklingschef i J. Jensen, Kim Østergaard.

Han oplyser, at J. Jensen havde regnet sig frem til, at det om 20 år kunne komme op på 250 lastbiler, det vil sige 500 daglige kørsler. Men i debatten er det tal blevet fordoblet igen til 1000 daglige kørsler. Og tallet 250 var endda sat højt, understreger han.

Dertil kommer, at J. Jensen har ændret planerne og nu er ved at starte et anlæg op i København.

- Vi har fået mulighed for at starte noget op magen til i København. Hillerød skal stadig være Nordsjællands centrale anlæg, men det, vi modtager i København, vil vi beholde der. Det gør, at det bliver væsentligt reduceret, siger Kim Østergaard.

Han tilføjer, at J. Jensen desuden har planer om at bygge anlæg i blandt andet Odense, Aarhus og Aalborg.