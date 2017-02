Se billedserie Radioen var engang et stort stuemøbel, men en dag blev den også transportabel. I første omgang i en ret stor udgave, som den Sven Kristiansen fra den jubilerende radioklub i Hillerød her står med. Foto: Niels Idskov

90 år med radioklubben

Hillerød - 04. februar 2017

Hvis du i tv-serier som Badehotellet eller Krøniken ser gamle radioapparater, så kan det sagtens være nogle, som Arbejdernes Radioklub i Hillerød har støvet op.

- Det er Ringsted Radiomuseum, der leverer til de tv-serier, der skal bruge radioer fra den tid, de skal forestille at foregå i, men dem arbejder vi tæt sammen med, så det er da højest tænkeligt, at vi har haft en finger med der, siger Sven Kristiansen til Frederiksborg Amts Avis.

Han er nuværende kasserer og tidligere mangeårig formand for Arbejdernes Radioklub, som netop har rundet de 90 år og ved den lejlighed fik besøg af medlemmer og »kolleger« fra andre radioklubber i området. Det skete i klublokalerne hos FO i Humlehaven.

Radioklub - det lyder som noget fra fortiden. Som noget, der ikke længere eksisterer eller er behov for i vores digitaliserede nutid. Og selvfølgelig hører sådan noget som forsikring på billedrør, tagantenne eller for den sags skyld kaskoforsikring på videomaskiner for det meste hørte fortiden til, men ARF Medieklub for Hillerød og Omegn, som foreningen har heddet siden 2008, har stadig et forsikringsselskab med konkurrencedygtige priser.

- Vores priser er billigere end forhandlernes priser, siger Sven Kristiansen om de forsikringer, der tilbydes i form af kasko på eksempelvis tv med indbygget DVD, videokameraer samt både stationære og bærbare PC´er.

- Det er nye tider. Engang skulle man ud og indstille en gammeldags radio, som enkelte ikke engang kunne finde ud af at tænde for, fortæller Sven Kristiansen, 63 år og engang i 1970erne udlært radiomekaniker hos Valka i Helsingørsgade. Det var dengang, at en radio var så stor som et møbel.

De tekniske forandringers vinde har også gjort indhug i medlemsskaren. Engang var der et sted mellem 4-500 medlemmer af foreningen, og i dag er der bare omkring 80. Men det rækker til et relativt aktivt foreningsliv.

- Vi går og roder en hel del med de gamle apparater, og så har vi en del udflugter på programmet. Den kan gå til metrobyggeriet i København eller til Vestforbrænding som nu i marts, fortæller Sven Kristiansen.

Radioklubben i Hillerød er af landets ældste, idet klubben er stiftet i januar 1917 - bare et halvt år efter stiftelsen af landsforbundet. I 1917 var radioen det helt nye medie, og ikke alle havde radio, så en af hovedårsagerne til etablering af radioklubberne gik ud på at låne radioer ud til arbejderfamilierne.

Sven Kristiansen står og piller lidt ved en af fortidens vidundere. Det er en kassettebåndoptager, som dukkede op sidst i tresserne.

- Man kan tage apparaterne ét for ét og sætte årstal på deres opdukken. Tag nu den røde transistorradio der. Den er fra starten af tresserne. CD-afspilleren kom på markedet omkring 1983. Det er også ved at være nogle år siden, fastslår Sven Kristiansen.

Et stort jubilæumsønske var nye medlemmer, og det lykkedes på selve dagen at få et nyt medlem ind i folden.

- Det er vi rigtigt glade for. Samme med de gode pengegaver, siger kassereren.

Foreningen har i forbindelse med 90 års-fødselsdagen udgivet et jubilæumsskrift, der fortæller hele historien bag. Om den stiftende generalforsamling på Hotel København frem til i dag med undervejs i det sidste par årtier en del sammenlægninger af radioklubber i omegnen, som nu er under klubben i Hillerød. Den første kontingent lød på 2,25 kr., hvilket svarer til ca. 77 kr. i dag, og den første formand var forretningsbestyrer »Barber« Rasmussen med kleinsmedemester Albert Hansen som næstformand.

13. februar i år er der i øvrigt generalforsamling i ARF Medieklub for Hillerød og Omegn. Efter selve generalforsamlingen byder programmet vanen tro på lotteri og bankospil.