En 54-årig mand fra Hillerød er blevet idømt 40 dages betinget fængsel for besiddelse af børneporno og blufærdighedskrænkende opførsel over for sin 13-årige niece. Foto: Hans Jørgen Johansen

54-årig dømt for besiddelse af børneporno

Hillerød - 03. juni 2017 kl. 05:03 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først tog han sin niece på numsen og låret, så sendte han upassende beskeder til hende på Facebook, og nogle måneder senere opdagede politiet, at manden var i besiddelse af pornografiske billeder af børn. Derfor har en lokal 54-årig mand nu fået en dom på 40 dages betinget fængsel. Det fremgår af dombogen i Retten i Hillerød.

Den 54-årige erkendte i retten, at han under en skovtur i februar 2016, hvor hans egen datter på 11 år også var med, tog sin dengang 13-årige niece på numsen, og at han senere samme dag under en middag hos et familiemedlem tog niecen på låret.

Han erkendte også, at han to dage efter sendte en besked til sin niece på Facebook, hvor han i detaljer beskrev, hvad han gerne ville gøre ved hende. Det var tale om beskrivelser af anden kønslig omgang end samleje.

Det fremgår desuden af dombogen, at den 54-årige forklarede i retten, at han ikke ved, hvorfor han tog sin niece på numsen, og at hans hånd på niecens lår skulle forstås som en venlig gestus, men at han godt kan forstå, at det blev opfattet seksuelt. Om beskeden på Facebook forklarede han, at han havde drukket en del alkohol den aften, men at han efter at have skrevet beskeden sendte den helt bevidst.

Nogle måneder senere, i september 2016, fandt politiet en computer på den 54-åriges bopæl i Hillerød. Den indeholdt 23 pornografiske billeder med børn under 18 år.

I retten var anklageren, forsvareren og den 54-årige enige om, at der blandt de downloadede fotos var flere billeder af små børn i samleje eller samlejelignende situationer med voksne, ligesom der også var enighed om, at nogle af de 23 fotos viste børn, der så lidende ud. Det fremgår af dombogen.

Manden har forklaret til politiet, at han har haft computeren siden 2010, og at han i flere tilfælde har set pornografisk materiale og er endt med at trykke på noget med mindreårige.

Da sagen var for Retten i Hillerød den 9. maj, afgjorde retten, at den 54-årige skulle dømmes for både blufærdighedskrænkelse og overtrædelse af straffeloven. Men selvom anklageren ønskede, at fængselsstraffen skulle være ubetinget, endte den med at blive betinget.

Det gjorde den, fordi retten tog udgangspunkt i en tidligere sag, hvor højesteret fastslog, at en mand, der var i besiddelse af både billeder og film med børneporno skulle idømmes 60 dages fængsel. Og i oktober 2016 meddelte rigsadvokaten, at hvis omstændighederne i en lignende sag er mindre grove, og hvis den tiltalte har gode personlige forhold, så skal anklagemyndigheden nedlægge påstand om en betinget straf. Det fremgår af dombogen.

Foruden den betingede dom på 40 dages fængsel afgjorde retten, at den 54-årige skal udføre 60 dages ulønnet samfundstjeneste, og så fik han konfiskeret sin computer.