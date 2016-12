35-årig mand varetægtsfængslet for drabsforsøg

I retten kom det frem, at overfaldet fandt sted mandag mellem klokken 03.30 og 04.00 i Skævinge. Af sigtelsen fremgik det, at den 35-årige mand, som havde en litauisk tolk med i retten, fordi han ikke talte dansk, er sigtet for at have tæsket en kvinde, mens hun lå i en seng.

Den 35-årige mand er sigtet for at have tildelt kvinden adskillige slag og revet hende hårdt i håret. Det fremgik desuden af sigtelsen, som blev læst højt ved grundlovsforhøret, at det var lykkedes kvinden at flygte, men at den 35-årige mand skulle være fulgt efter.