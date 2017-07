En 33-årig mand er blevet idømt 20 dages betinget fængsel, efter han spyttede en ansat fra Elgiganten i hovedet. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: 33-årig idømt 20 dages fængsel for spytklat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

33-årig idømt 20 dages fængsel for spytklat

Hillerød - 22. juli 2017 kl. 05:17 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 33-årig mand fra Hillerød har fået en betinget dom på 20 dages fængsel, efter han i december spyttede en medarbejder fra Elgiganten i ansigtet. Det fremgår af dombogen i Retten i Hillerød.

Da sagen var for retten, var den 33-årige tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 244, som omhandler vold, og da den 33-årige tidligere er blevet dømt for blandt andet vold, var han i denne omgang også tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 247, som siger, at straffen kan forhøjes, hvis den tiltalte tidligere er blevet dømt for vold.

Samtidig var den 33-årige tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 266, der lyder, at den, der ved at true med at foretage en strafbar handling, får en anden person til at frygte for sit eget eller andres liv, straffes med bøde eller fængsel i op til to år. Ifølge anklageskriftet skulle den 33-årig blandt andet have sagt »jeg slår dig ihjel«, »du skal passe på fra nu af« og »jeg kan få dig bortført« til medarbejderen i Elgiganten. Men det nægtede den 33-årige at have sagt. Det fremgår af dombogen.

Både den 33-årige og medarbejderen fra Elgiganten afgav forklaring i retten.

Medarbejderen forklarede blandt andet, at den 33-årige havde sagt, at han ville bortføre og dræbe hans familie, hvorpå medarbejderen eskorterede den 33-årige ud af butikken. Men derefter skulle den 33-årige, ifølge medarbejderen være kommet tilbage til butikken, hvorpå den 33-årige spyttede medarbejderen i ansigtet, da han gik hen mod indgangspartiet for at afslutte situationen.

Da den 33-årige afgav forklaring, forklarede han blandt andet, at medarbejderen afviste at hjælpe ham, og at medarbejderen skubbede til ham og sagde, at han skulle gå, hvorpå de begge sagde nogle mindre pæne ting til hinanden. Men den 33-årige afviste at have sagt de ting, der fremgik af anklageskriftet. Han erkendte, at han havde spyttet medarbejderen i ansigtet, og så forklarede han, at madarbejderen efterfølgende væltede ham og holdt ham fast.

Medarbejderen erkendte, at han lagde den 33-årige ned. Han forklarede også, at han var klar over, at hans reaktion på spytklatten var voldsom.

Elgigantens videoovervågning blev også brugt som bevismateriale i sagen, og ud fra en samlet vurdering af videoovervågningsbilleder og vidneudsagn afgjorde retten, at den 33-årige skulle idømmes 20 dages betinget fængsel, hvilket betyder, at den 33-årige undgår fængsel, hvis han ikke begår noget strafbart i et år fra den dag, dommen blev afsagt.

Da retten ikke fandt det tilstrækkeligt bevist, at den 33-årige havde sagt noget truende til medarbejderen, blev den 33-årige frikendt for overtrædelse af straffelovens § 266. Til gengæld fandt retten det bevist, at den 33-årige havde spyttet medarbejderen i hovedet. Desuden fandt retten det undtagelsesvist forsvarligt at gøre dommen betinget, selvom den 33-årige var tidligere straffet for noget lignende, fordi den 33-åriges tidligere domme ligger over syv år tilbage. Det fremgår af dombogen.

Episoden i Elgiganten fandt sted den 13. december. Dommen blev afsagt den 19. juni, og den 33-årige skal betale sagens omkostninger.