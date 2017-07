En 33-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger, efter han har sendt upassende beskeder og billeder af sit lem til to fiktive 13-årige piger, der viste sig at være et tv-hold. Foto: Ann-Sophie Meyer

33-årig afsløret: Sendte nøgenbilleder til mindreårige

Hillerød - 26. juli 2017 kl. 16:48 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 33-årig mand fra Hillerød, der er sigtet for to forsøg på blufærdighedskrænkelse og to tilfælde af forsøg på overtrædelse af straffelovens § 222 stk. 1, jf. § 21, der omhandler samleje med børn under 15 år, er her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet frem til den 23. august. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den 33-årige mand, der er sigtet i sagen, blev anholdt tirsdag klokken 18.37.

Ved dagens grundlovsforhør i Retten i Hillerød kom det frem, at den 33-årige er kommet i politiets søgelys i forbindelse med optagelserne til et tv-program, hvor den 33-årige har skrevet med to fiktive 13-årige piger, som tv-holdet stod bag. Den 33-årige mødte op på Hillerød Station den 30. juni for at mødes med den ene 13-årige pige, han havde skrevet med. Men det var tv-holdet, der stod og ventede på ham, og det fik den 33-årige til at tage benene på nakken.

Den 33-årige erkendte de faktiske omstændigheder under dagens grundlovsforhør, men han forklarede, at han havde på fornemmelsen, at de to piger var over 15 år. Han synes, at de skrev meget »voksent«, og at de så ud til at være mere end 15 år på deres billeder.

Det kom også frem under grundlovsforhøret, at den 33-årige havde sendt billeder af sit lem til begge piger, og at han blandt andet havde skrevet »Kunne være frækt at lære en jomfru op«, »Jeg er mest til yngre piger, gerne meget yngre« og »Når du har tid og lyst, og jeg har kneppet dig et par gange, kan vi måske lave en trekant«.

Den 33-årige havde taget kontakt til de to 13-årige på chatsiderne Speek.dk og Faceup.dk.

Han er tidligere straffet for et lignende forhold. Det var blandt andet en af grundende til, at dommeren valgte at varetægtsfængsle den 33-årige.