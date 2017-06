En 32-årig var så påvirket af narko, at han ikke kunne møde op til grundlovsforhør, hvor han er sigtet for blandt andet at true en kvinde med en kniv. Foto: Hans Jørgen Johansen

32-årig sigtet for vold: Vil du dø i dag?

Hillerød - 15. juni 2017

En 32-årig mand var torsdag eftermiddag stadig så påvirket af narko, at han ikke var i stand til at møde op i grundlovsforhør i Retten i Hillerød. Han er derfor fængslet in absentia sigtet for flere forskellige former for vold mod en 21-årig kvinde, formentlig hans kæreste, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Voldsscenerne skulle have udspillet sig på Sophiehaven i den vestlige del af Hillerød mellem klokken 22.50 og 23.15 onsdag aften. Ifølge sigtelsen stak den 32-årige kvinden med en neglefil, sparkede og slog hende flere gange samt trampede hende i ansigtet og holdt en kniv op ved hendes hals.

- Vil du dø i dag?, skulle han ifølge sigtelsen have sagt.

Nordsjællands Politi oplyste onsdag morgen til Frederiksborg Amts Avis, at han efterfølgende var forsvundet fra adressen og blev anholdt, efter han var kørt galt. Det lykkedes dog ikke at få en uddybning af disse detaljer, men ved grundlovsforhøret kom det frem, at anholdelsen først fandt sted klokken 06.45. Da han efterfølgende kom til akutmodtagelsen, havde han skader på skulder, flere sår og var meget agressiv. Han slog og sparkede på væggene i sin enestue, så politiet måtte fiksere ham med et transportbælte for at få ham ned til detentionen, hvor han siden sov rusen ud.

Når han er i stand til at blive afhørt, vil han blive fremstillet i et nyt grundlovsforhør. Indtil videre er han sigtet for straffelovens paragraf 245 om grov vold. Manden har flere voldsdomme bag sig.