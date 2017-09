Arkivfoto Foto: Kenn Thomsen

31-årig forsøgte at prikke ekskærestens øjne ud

Hillerød - 06. september 2017 kl. 05:07 Af Camilla Fræhr Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dommen faldt for vold og trusler mod moren til hans ene barn og en anden ekskæreste og derudover trusler mod en politiassistent.

Et år og fire måneders fængsel. Sådan lød dommen, der i går i Retten i Hillerød blev afsagt for en 31-årig mand fra Hillerød. I fængselsstraffen indgår 42 dages betinget fængsel, som er udløst fra en tidligere straf. På baggrund af den 31-åriges historie frem til nu og gentagende truende og voldelige handlinger valgte dommeren at fastholde varetægtsfængslingen. Den 31-årige var i anklageskriftet tiltalt for vold, da han den 14. juni i år på en adresse i Hillerød Vest skulle have stukket sin ekskæreste med en neglefil, skubbet hende og gentagende gange sparket hende på kroppen. Ligesom han også gentagende gange skulle have trampet hende i ansigtet, hevet hende i håret og trukket hende rundt, med sine fingre forsøgt at prikke hendes øjne ud, hvorefter han skulle have trukket en kniv op mod ekskærestens hals og udtalt »Vil du dø i dag?«.

- Han tager fat i en neglefil, der ligger på bordet. Den hakker han så ned i hovedet på mig op til flere gange. Det vælter ud med blod. Han holder mig med sine arme om mig og kvæler mig, så jeg ikke kan få vejret. Han tager mit hår og banker mig ind i skabene, så jeg bliver svimmel, og han prøver med sine fingre at prikke mine øjne ud, fortalte ekskæresten.

Frederiksborg Amts Avis har tidligere skrevet om den 31-årige. Dengang fremgik det ligeledes, at den 31-årige skulle have stukket sin ekskæreste med en neglefil, men under gårsdagens retssag kom det frem, at det blod, som er blevet fundet på neglefilen, ikke tilhørte ekskæresten, men derimod den 31-årige selv.

Den 31-årige erkendte eller delvist erkendte 10 ud af de 16 forhold, som han var tiltalt for, men han nægtede sig skyldig i blandt andet to forhold, som inkluderede trusler mod tjenestemand og trusler som fremkaldte alvorlig frygt for sit eller andres liv. Han blev dog dømt for begge dele, ligesom han blev dømt for vold.

Ifølge anklageskriftet skulle den 31-årige den 22. maj cirka kl. 07.05 have truet en politiassistent med vold.

Ikke engang en måned efter første episode truede den 31-årige i forbindelse med en anholdelse igen politiassistenten overfor to andre politibetjente. Politiassistenten var ikke selv til stede under anholdelsen. Ifølge den ene betjent udtalte den 31-årige, at han ønskede politiassistenten død, og at han derfor stod på hans »blackliste«, og at han ville »snipe« ham.

Sideløbende havde den 31-årige i en periode fra 1. januar til 13. juni truet med at gøre alvorlig skade på moren til sit barn og hendes familie. Den 31-årige havde blandt andet sendt en sms til barnets mor, hvor der stod:

»Fucket du mig det MINDSTE kan jeg ikke li så vil jeg torturen dig NU ved du det og det mener jeg hvert et ord af !!! Torture... Det er ikke en trussel det er en konstatering!!! I WILL KILL«

- Han kører psykisk terror på mig. Han skal hele tiden vide, hvad jeg og (barnets navn, red.) laver. Mit liv har været gået i stå, fordi jeg ikke har turde foretage mig ting, fortalte barnets mor. Dog nægter den 31-årige sig skyldig, da det ikke var for at gøre hende bange, og han bare gerne ville se sin søn.