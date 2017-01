29-årig nægter afpresning på pub

Ifølge anklageskriftet skulle han angiveligt have afpresset bartenderen til at udlevere 1000 kroner ved at sige »Jeg er bandemedlem og LTF'er« eller noget lignende, ligesom der blev råbt højt, og flere af dem, som den 29-årige var sammen med på pubben, lavede hærværk. Episoden skete natten til den 6. januar omkring klokken 02.00.

Den 29-årige har forklaret, at han var på pubben sammen med tre andre. Bartenderen sagde til dem, at de var fra LTF, og at de ikke måtte være der. Gruppen havde på det tidspunkt lige købt en flaske spiritus og ville have pengene tilbage. Den 29-årige bad om at tale med bartenderens chef og gav sin mobiltelefon til bartenderen, så han kunne ringe til chefen. Chefen gav tilladelse til, at han fik 1000 kroner tilbage, og de forlod stedet, da de fik pengene. Den tiltalte sagde, at det var muligt, at han havde sparket til et bord eller lys på vejen ud.