Episoden fandt sted på Møllevej, hvor tre personer kom i klammeri med hinanden. To personer blev ifølge anklageskriftet stukket med kniv, mens den tiltalte knivmand blev slået i hovedet med metalstænger af de to andre.

23-årig tiltalt for at stikke to med kniv

Hillerød - 28. juni 2017

I dag, onsdag, begynder retssagen mod en nu 23-årig mand, der er tiltalt for at have stukket en nu 21-årig mand fra Hillerød fem gange med en kniv, så han var tæt på at dø af blodtab. Han er tiltalt for legemsangreb af særlig farlig karakter.

Episoden skete den 6. februar sidste år ved 17-tiden i krydset Skovduevej/Møllevej i det vestlige Hillerød. Den 21-årige mand blev stukket i ryggen, i højre side af lysken/bugvæggen, i højre albuebøjning, på håndryggen og på forsiden af venstre underben. Ifølge anklageskriftet mistede han mellem to og to en halv liter blod, hvilket var tæt på at koste ham livet.

Den 23-årige mand er desuden tiltalt for ved samme lejlighed at have stukket en nu 24-årig mand i venstre side af brystkassen. Han er udover de to knivstik tiltalt for overtrædelsen af knivloven ved at have haft en kniv.

Den 23-årige mand er kendt af politiet i forvejen og er tidligere dømt for vold, trusler på livet og for salg af hash. Han blev i efteråret 2015 idømt en betinget udvisning af Danmark.

Ofre er også tiltalt

De to mænd, der blev stukket med kniv, skal dog også en tur på anklagebænken i dag. De to er ifølge anklageskriftet tiltalt for »i forening eller efter forudgående forståelse eller hver for sig« at have tildelt den 23-årige flere salg i hovedet med en eller to metalstænger eller lignende. Det skulle ifølge anklageskriftet også være sket den 6. februar ved 17-tiden.

Truet til tavshed

Den 21-årig mand, der var tæt på at dø af blodtab, blev indlagt på sygehuset efter knivstikkene. I dagene herefter blev han flere gange truet til tavshed af syv personer med tilknytning til banden Loyal To Familia. De syv blev i februar i år kendt skyldige i vidnetrusler. Blandt de syv er den 24-årige mand, der blev idømt fire måneders fængsel.

Retssagen fortsætter på fredag, hvor der ventes dom.