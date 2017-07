Se billedserie 22-årige Sophie Vallentin fik i går overrakt en check på 10.000 kroner som vinder af Publikumsprisen ved Portræt Nu! 2017. Foto: Camilla Bjørkman Aagaard

22-årig prisvinder sætter spørgsmålstegn ved selfien

Hillerød - 31. juli 2017 kl. 17:02

Hvilken betydning har et selvportæt - en selfie - i dag? Hvad betød det for 200 år siden, og hvad kommer det til at betyde i fremtiden?

Det er nogle af de tanker, der ligger bag portrættet »Jeg, jeg, jeg«, der er vinderen af årets Publikumspris ved særudstillingen Portræt Nu! 2017.

Kunstneren bag er den kun 22-årige Sophie Vallentin fra Gentofte, og fotografiet er en geniscenesættelse af et klassisk selvportræt, der er udført af franske Élisabeth Vigée Le Brun i år 1800.

Søndag fik Sophie Vallentin overrakt beviset på at være vinderen af årets publikumspris. Med prisen følger 10.000 kroner. Det er sjette gang, at portrætkonkurrencen Portræt Nu! afholdes. En jury kårer sine favoritter blandt de 130 udstillede værker, mens publikum også stemmer på deres favorit.

- Det er aldrig nogensinde sket, at publikum har valgt det samme som juryen, men i denne omgang har det været meget tæt på. Vi i juryen valgte vinderbilledet til at pryde omslaget af kataloget for udstillingen, fordi vi var meget betaget af det, fortalte museumsdirektør på Det Nationalhistoriske Museum, Mette Skougaard, da hun i går overrakte prisen til Sophie Vallentin.

Den unge kunstner smilede fra øre til øre, da hun tog imod checken og en buket blomster og sagde tusind tak.

Om fotografiet, som hun har taget med selvudløser af sig selv, siger hun, at det er et forsøg på at genspejle den spontanitet, klarhed og åbenhed for verden, der findes i selvportrættet, i en tid, hvor individet hyldes til det ekstreme i for eksempel selfies, og hvor der ofte ikke er en klar overensstemmelse melle den person, man fremstår som på de sociale medier, og hvem man i virkeligheden er.

- Jeg er helt vildt glad for at have vundet. Pengene skal jeg blandt andet bruge til at dygtiggøre mig på tegne- og malerkurser, så jeg kan søge ind på kunstakademiet, sagde Sophie Vallentin efter prisoverrækkelsen.

Hun er netop blevet færdig med et år på Den Skandinaviske Designhøjskole.

