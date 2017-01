200.000 kroner til fleksible daghjemspladser

Seniorudvalget diskuterede tidligere på måneden forskellige forslag til, hvad pengene skal bruges til. De tre forslag lød på fleksible daghjemspladser, startbesøg hos borgere visiteret til hjemmehjælp og diætist til hjemmeboende borgere. Udvalget pegede - ligesom Ældrerådet har gjort det i et høringssvar - på fleksible daghjemspladser. Med de 203.000 kroner er det muligt at oprette omkring 10 fleksible daghjemspladser, herunder tilhørende aktiviteter for den demensramte og dennes pårørende.

Fleksible daghjemspladser har i 2014 været afprøvet som projekt på Ålholmhjemmet og i Skovhuset. Ordningen handler om måden at indrette aflastningstilbud med borgeren i centrum på. Fleksible daghjemspladser støtter demensramte borgere og deres pårørende i deres dagligdag og skaber brobygning i overgangen fra eget hjem til plejebolig. Målgruppen er ægtepar, hvor den raske ægtefælle er i fare for nedslidning og har behov for aflastning.

- Fleksible daghjemspladser er et rigtig godt projekt til stor glæde for ægtepar, hvor den ene er ramt af demens. Parret kan i en periode have tilknytning til og komme på et plejehjem, inden en plejehjemsplads bliver nødvendig. Det giver en mere tryg overgang, og gør det muligt for pårørende at have deres ægtefælle hjemme længere, hvilket mange ønsker, sagde formand for seniorudvalget Bente Claudi (K), inden forslaget om at bruge pengene til fleksible daghjemspladser blev godkendt.