2000 unge mødte frem­tidens karrieremuligheder

02. marts 2017

2000 elever fra nordsjællandske gymnasier, KNord og ES Nord var onsdag samlet i Hillerød til et helt nyt event - KarriereTanken - der samlede over 30 videregående uddannelser og virksomheder, som de unge hørte om.

Lyden af stemmer summede højlydt i sportshallen på Frederiksborg Gymnasium tirsdag formiddag. Hundredevis af elever talte om deres fremtidsmuligheder ved forskellige stande rundt om i lokalet. Her kunne de blandt andet møde repræsentanter fra Horesta, Danske Bioanalytikere, Novozymes, Maskinmesterskolerne i Danmark, DHL, PWC og Dansk Energi.

I lokalerne ved siden af var der til gengæld helt stille. Eleverne sad stille og hører om forskellige uddannelser inden for blandt andet Forsvaret, politiet, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, UCC og Copenhagen Business Academy.

Det var første gang det nye messekoncept KarriereTanken blev afviklet i Nordsjælland. 2000 2. og 3.g's elever fra Frederiksborg Gymnasium og HF, Allerød Gymnasium, Frederiksværk Gymnasium, KNord og Erhvervsskolen Nordsjælland blev i løbet af dagen sat i forbindelse med virksomheder og videregående uddannelser.

Over 30 virksomheder og uddannelser var samlet for at fortælle om karrieremulighederne inden for netop deres fag, og eleverne fik både tid til at gå rundt ved standene og høre oplæg.

Den nye uddannelsesmesse falder godt i tråd med gymnasiereformens krav om »karrierelæring«.

- Det handler om, at virksomhederne og uddannelserne møder de unge og får gang i en dialog. De digitale indfødte unge møder i dag virkeligheden. Det handler ikke om at få rekrutteret så mange som muligt, men at få rekrutteret rigtigt, så man minimere frafaldet. De unge kan møde menneskene bag uddannelserne og få afstemt forventningerne til antallet af timer, sværhedsgrad osv, fortalte Kia Øland fra Manova, der står bag KarriereTanken.

Det er som sagt første gang, at uddannelser og elever mødes på denne måde, og der er en grund til, at man har valgt at tænke nyt:

- Vi kan se, at de videregående uddannelser ressourcemæssigt ikke kan dække alle gymnasier. På den her måde får vi en bedre volumen, i stedet for at det kun er 3.g fra et gymnasium, der kommer. Her er der også samlet elever fra både stx, KNord og ES Nord, og det gør uddannelserne mere open minded. De skal have fat i de bedste unge, som passer ind på deres uddannelse, og det er ikke nødvendigvis sikkert, at det skal være en HHX'er, der læser videre på Copenhagen Business Academy. Det giver nogle aha-oplevelser, sagde Kia Øland.

Også for uddannelsesstederne var det positivt, at alle nu er samlet på én gang én dag:

- Vi prøver jo virkelig at rekruttere i øjeblikket, og på denne her måde kommer vi nok bredere ud, fortæller Andreas Holsting, der er politiassistent i Rigspolitiets rekrutteringsafdeling.

Han har travlt med at fortælle de mange interesserede om de nye muligheder for politiuddannelsen - ligesom den nye seks måneders politikadet-uddannelse, som mange vil høre mere om.

Også i standen, hvor de unge kunne høre om Københavns Universitets Science-uddannelser er man glad for den nye form for uddannelsesmesse.

- Det er en rigtig god ide, synes jeg. Også det med, at der der oplæg. Normalt kommer der f.eks. en samfundsfaglig gymnasieklasse ud og hører om én bestemt uddannelse. Her kan de høre om alle 21 uddannelser under science. Når man vælger studieretning, så er det måske ofte efter, hvad vennerne vælger, men nu får de unge mulighed for at shoppe lidt rundt. Mange vil måske vælge det, der er linierelevant, men så får de ikke set andre muligheder. Det kan de på den her måde, sagde Lise Høgh Flagsted, der er studenterstudievejledning på Københavns Universitet Science.

Hun fortalte, at de unge især spørger ind til boligsituationen i København, lektiebyrden og det sociale på studierne.

Ude foran hallen stod Mia Baundal og Line Kjær Nielsen, der går i 3.g på KNord sammen med tvillingesøstrene Nadia og Camilla Amniouel, der går i 3.g på Frederiksværk Gymnasium. Pigerne var enige om, at det er en god ide at samle uddannelserne på denne måde.

- Men det er ærgerligt, at den ligger så sent, for vi ved allerede, hvad vi vil, så det er lidt spild, sagde Nadia Amniouel.

De vil læse videre til hhv. læge eller sygeplejerske, eventkoordinator, politibetjent og international business.

- Jeg er faktisk ret glad for, at jeg kom, for der er sket rigtig for politiuddannelsen, siden jeg hørte om den sidst, så det har været meget relevant for mig, sagde Line Kjær Nielsen.